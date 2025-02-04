В редакцию Postimees обратился клиент компании Elisa, которому компания неожиданно аннулировала договор по Mobiil-ID. Как следует действовать в такой ситуации и почему вообще могут быть аннулированы сертификаты Mobiil-ID?
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Что делать, если оператор связи неожиданно аннулировал договор по Mobiil-ID?
Представитель компании Elisa Кристель Мяги подчеркнула, что компания прекращает договор и аннулирует сертификаты Mobiil-ID лишь в редких случаях, например, когда есть обоснованные подозрения, что документ был использован неправомерно.