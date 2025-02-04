Что делать, если оператор связи неожиданно аннулировал договор по Mobiil-ID?

Представитель компании Elisa Кристель Мяги подчеркнула, что компания прекращает договор и аннулирует сертификаты Mobiil-ID лишь в редких случаях, например, когда есть обоснованные подозрения, что документ был использован неправомерно.

«Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с довольно распространенной ситуацией, когда пользователь заключил договор на Mobiil-ID, но его номер зарегистрирован на другое лицо, например, на работодателя или партнера, и эта сторона прекратила договор, а сам пользователь не знал о принятом решении или забыл об этом», - сказала она.