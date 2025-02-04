В местной прессе сообщения о нескольких погибших появлялись и ранее, однако официально сообщалось лишь о шести пострадавших, а информацию о жертвах в полиции не комментировали.

Позже глава городской полиции Роберто Эйд Форест подтвердил, что в результате инцидента погибли «порядка 10 человек», среди которых предположительно и сам нападавший.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

«Мы думаем, преступник был одиночкой», - заявил Форест, добавив, что расследование этого «чрезвычайно трагического инцидента» находится на самой ранней стадии.

Ранее, еще когда не было известно о реальных масштабах трагедии, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в учебном центре «тяжелым днем для всей Швеции».

«Я думаю о пострадавших и об их родственниках. Обо всех людях, для которых обычный школьный вдруг превратился в кошмар. Никому не пожелаешь того ужаса, который испытываешь, находясь запертым в четырех стенах, испытывая при этом страх за свою жизнь», - написал Кристерссон.

Эребру - шестой по численности населения муниципалитет Швеции, где проживает около 125 тыс. человек.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в Комвуксе - центре образования для взрослых, которые посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу. Он расположен на кампусе, включающем несколько образовательных учреждений, в том числе школу для детей. В первых сообщениях место происшествия описывалось как школа.

К месту стрельбы были направлены полиция, врачи и спасатели, а власти призвали людей держаться подальше от этого района.

На кадрах с места происшествия можно было увидеть десятки вооруженных полицейских, множество машин скорой помощи и автомобилей экстренных служб.