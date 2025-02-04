Можно ли во время отключения электричества звонить, заправлять машину, снимать наличные и покупать продукты?

Некоторые крупные магазины оснащены генераторами и не вынуждены сразу закрываться при отключении электричества, тогда как в некоторых сельских магазинах спасает тетрадь - возможность покупки товаров в долг.

Перебои с подачей электроэнергии возможны в любое время - из-за шторма, повреждения кабеля или кибератаки. Издание Maa Elu выяснило, будут ли в таких условиях работать мобильные телефоны, можно ли будет заправить машину, купить продукты в магазине и снять наличные в банкомате.