Перебои с подачей электроэнергии возможны в любое время - из-за шторма, повреждения кабеля или кибератаки. Издание Maa Elu выяснило, будут ли в таких условиях работать мобильные телефоны, можно ли будет заправить машину, купить продукты в магазине и снять наличные в банкомате.
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Можно ли во время отключения электричества звонить, заправлять машину, снимать наличные и покупать продукты?
В эти выходные произойдет отключение эстонской энергосети от России и подключение к сети континентальной Европы. Опрос на сайте Postimees показывает, что около половины населения считает, что это вызовет отключение электричества.