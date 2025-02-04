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Можно ли во время отключения электричества звонить, заправлять машину, снимать наличные и покупать продукты?

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Некоторые крупные магазины оснащены генераторами и не вынуждены сразу закрываться при отключении электричества, тогда как в некоторых сельских магазинах спасает тетрадь - возможность покупки товаров в долг.
Некоторые крупные магазины оснащены генераторами и не вынуждены сразу закрываться при отключении электричества, тогда как в некоторых сельских магазинах спасает тетрадь - возможность покупки товаров в долг. Фото: Elmo Riig/Sakala

Перебои с подачей электроэнергии возможны в любое время - из-за шторма, повреждения кабеля или кибератаки. Издание Maa Elu выяснило, будут ли в таких условиях работать мобильные телефоны, можно ли будет заправить машину, купить продукты в магазине и снять наличные в банкомате.

В эти выходные произойдет отключение эстонской энергосети от России и подключение к сети континентальной Европы. Опрос на сайте Postimees показывает, что около половины населения считает, что это вызовет отключение электричества. 

В сельской местности спасает тетрадь

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