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Финансовые трудности вызывают стресс: жители Эстонии стали чаще покупать успокоительные

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Финансовое положение вызывает стресс у 58 процентов участников опроса. Возможно, ухудшающее экономическое положение и рост уровня стресса стали причиной роста продаж успокоительных.
Финансовое положение вызывает стресс у 58 процентов участников опроса. Возможно, ухудшающее экономическое положение и рост уровня стресса стали причиной роста продаж успокоительных. Фото: Pixabay

Исследование показало, что финансовые вопросы становятся главным источником стресса у жителей Эстонии. Параллельно с ростом уровня стресса в аптеках растут продажи успокоительных, антидепрессантов и снотворных.

Результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, показывают, что люди в Эстонии считают деньги самым большим источником стресса, и что по сравнению с 2020 годом беспокойство по этому поводу значительно возросло. Финансовое положение вызывает стресс у 58 процентов респондентов, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2020 году, когда была пандемия и локдаун.

Rus.Postimees решил узнать в крупных сетях аптек, выросла ли в Эстонии продажа успокоительных, антидепрессантов и снотворных.

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