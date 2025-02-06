Финансовые трудности вызывают стресс: жители Эстонии стали чаще покупать успокоительные

Результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, показывают, что люди в Эстонии считают деньги самым большим источником стресса, и что по сравнению с 2020 годом беспокойство по этому поводу значительно возросло. Финансовое положение вызывает стресс у 58 процентов респондентов, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2020 году, когда была пандемия и локдаун.