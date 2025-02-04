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ФОТО Настоящий речной гигант: эстонский рыбак поймал редкую для местных вод рыбу

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Фото статьи
Фото: Erakogu

Алекс Максименко, рыбачивший на реке Пярну, навсегда запомнит этот день: он вытащил сома весом более 12 килограммов - редкость для местных вод. Борьба с рыбой была такой напряженной, что на следующий день у него болели руки.

Максименко рассказал, что собирался ловить судака с грузилом «чебурашкой» и зеленой силиконовой приманкой. Но внезапный мощный рывок превратил рыбалку в напряженную схватку с речным гигантом.

«Это было незабываемо! На следующий день руки еще болели», - поделился он. К счастью, удочка выдержала нагрузку, и Максименко смог постепенно вытянуть рыбу.

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