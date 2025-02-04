Опасный тренд в социальных сетях: публикация своих персональных данных

Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко отметил, что в последнее время в ряде социальных сетей вновь активизировался тренд сообщать о себе детальную информацию. Лидирует в этом плане Instagram.

«Это напоминает популярные некогда дневники для друзей, в которых люди писали о себе некоторую базовую информацию, вроде возраста, даты рождения или, к примеру, места рождения, цвета глаз, имени домашнего животного, хобби. Это кажется безобидным флешмобом, но умелые мошенники могут воспользоваться этой информацией в своих целях», - сказал Ткаченко.

Он пояснил, что особую опасность тенденция представляет для людей, ведущих открытые аккаунты в социальных сетях. «Мошенники умеют втереться в доверие, а если в их распоряжении будет хотя бы, к примеру, кличка принадлежащего жертве животного или какая-то другая персональная деталь, обмануть человека будет еще проще. Даже если вы считаете, что вас точно невозможно обвести вокруг пальца, злоумышленники могут воспользоваться информацией и с другими целями. Например, они могут позвонить вашей бабушке, у которой даже подозрения не возникнет, что что-то не так: ведь откуда бы у злоумышленника была о вас детальная информация?» - добавил эксперт.

Только за прошлый декабрь, по данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), мошенникам удалось выманить у жителей Эстонии около ста тысяч евро с использованием схемы, когда жертве звонят с сообщением о том, что по вине его родственника, якобы произошло дорожно-транспортное происшествие и для прекращения уголовного преследования необходимо заплатить адвокату либо возместить причиненный ущерб.

Публикация персональной информации о себе также может помочь мошенникам подобрать пароль к какой-либо из ваших учетных записей или ответ на контрольный вопрос, на который требуется ответить для входа. «Хоть так и не следует делать, зачастую люди используют простые пароли - собственную дату рождения, кличку домашнего любимца или какую-то другую личную информацию», - сказал Ткаченко.

«Не стоит разбрасываться деталями своей жизни в публичном пространстве. Не забывайте, что этой информацией злоумышленники могут воспользоваться, чтобы втереться в доверие к вашим близким», - подчеркнул Ткаченко.

По оценкам PPA, в результате различных схем финансового мошенничества жители Эстонии за прошлый год лишились по меньшей мере 8,8 миллиона евро.