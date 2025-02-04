«Теперь этот проект обязательно удастся», - прервал крупный бизнесмен Олег Гроссь старейшину волости Вильянди Алар Кару, который после подписания контракта на строительство спа-центра держал приветственное слово и в подходящей для местных краев манере выражал надежду, что, возможно, теперь эта мечта осуществится.
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ФОТО ⟩ Контракт подписан: Олег Гроссь построит на берегу озера роскошный спа-центр
Уверенность отличала слова и поведение застройщика, единственного владельца компании OG Elektra Олега Гросся, от самого начала и до конца церемонии подписания строительного контракта в Вильяндиской ратуше. Nordecon, одна из крупнейших строительных компаний Эстонии, построит спа-отель по строительному контракту стоимостью 30 млн евро. Всего на открытие отеля и водного центра в июне-июле 2027 года потребуется 40 млн евро.