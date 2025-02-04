ФОТО Контракт подписан: Олег Гроссь построит на берегу озера роскошный спа-центр

Уверенность отличала слова и поведение застройщика, единственного владельца компании OG Elektra Олега Гросся, от самого начала и до конца церемонии подписания строительного контракта в Вильяндиской ратуше. Nordecon, одна из крупнейших строительных компаний Эстонии, построит спа-отель по строительному контракту стоимостью 30 млн евро. Всего на открытие отеля и водного центра в июне-июле 2027 года потребуется 40 млн евро.

Большая часть суммы находится в руках у самой компании, но некоторую часть также приходится брать в долг у банков. Однако, по словам Гросся, банки на самом деле ждут в очереди, потому что хотят дать этот кредит. Таким образом, без денег на строительство проект не останется.