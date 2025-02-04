В субботу страны Балтии отключатся от российской энергосистемы. По словам министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), все необходимые приготовления завершены. Она подчеркнула, что внимание должно быть сосредоточено на историческом значении этого шага, а не на распространяющихся страхах.
Министр климата о предстоящей десинхронизации: внимание сосредоточено не на том
Алендер в эфире радиопередачи Kuku pärastlõuna заверила, что предстоящая в выходные десинхронизация не окажет ощутимого влияния на жителей.
«Все подготовительные работы завершены, и мы готовы. Для жителей Эстонии эти выходные будут такими же, как и любые другие: все пойдет по плану, свет не будет мигать», - заявила министр климата, добавив, что нет необходимости отключать бытовые приборы от электросети.
По словам Алендер, ее уверенность основана на консультациях с инженерами, экспертами, а также коллегами из Латвии и Литвы: «Могу с полной уверенностью сказать, что все необходимые приготовления выполнены».
На вопрос ведущего о том, что будет, если, например, снова произойдёт ЧП в Балтийском море, министр ответила, что даже у запасных планов есть резервные варианты. В то же время она подчеркнула, что в каждом доме всегда должны быть свечи, питьевая вода и необходимые лекарства, независимо от предстоящих выходных.
«Если в энергосистеме происходят какие-либо сбои, то в большинстве случаев мы этого даже не замечаем, - отметила Алендер. - Их оперативно устраняют специалисты».
В передаче также обсуждался переходный период после отключения от российской энергосистемы.