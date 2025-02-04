Министр климата о предстоящей десинхронизации: внимание сосредоточено не на том

Алендер в эфире радиопередачи Kuku pärastlõuna заверила, что предстоящая в выходные десинхронизация не окажет ощутимого влияния на жителей.

«Все подготовительные работы завершены, и мы готовы. Для жителей Эстонии эти выходные будут такими же, как и любые другие: все пойдет по плану, свет не будет мигать», - заявила министр климата, добавив, что нет необходимости отключать бытовые приборы от электросети.

По словам Алендер, ее уверенность основана на консультациях с инженерами, экспертами, а также коллегами из Латвии и Литвы: «Могу с полной уверенностью сказать, что все необходимые приготовления выполнены».

На вопрос ведущего о том, что будет, если, например, снова произойдёт ЧП в Балтийском море, министр ответила, что даже у запасных планов есть резервные варианты. В то же время она подчеркнула, что в каждом доме всегда должны быть свечи, питьевая вода и необходимые лекарства, независимо от предстоящих выходных.

«Если в энергосистеме происходят какие-либо сбои, то в большинстве случаев мы этого даже не замечаем, - отметила Алендер. - Их оперативно устраняют специалисты».

В передаче также обсуждался переходный период после отключения от российской энергосистемы.