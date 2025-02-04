В минувшие выходные в Пайкузе прошел тренинг для кандидатов в помощники полицейских, в ходе которого участники получили повреждения от ультрафиолетового излучения UV-C лампы и позднее нуждались в первой помощи.
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Тренинг помощников полицейских закончилось травмами от излучения
Тренинг проходил в полицейской школе в Пайкузе, расположенной в Пярнуском уезде, и в нем участвовали 11 кандидатов и 3 инструктора. Хотя тренинг должен был длиться два дня, в воскресенье утром один из участников сообщил, что чувствует себя плохо.