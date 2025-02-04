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Тренинг помощников полицейских закончился травмами от излучения

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В минувшие выходные в Пайкузе прошел тренинг для кандидатов в помощники полицейских, в ходе которого участники получили повреждения от ультрафиолетового излучения UV-C лампы и позднее нуждались в первой помощи.

Тренинг проходил в полицейской школе в Пайкузе, расположенной в Пярнуском уезде, и в нем участвовали 11 кандидатов и 3 инструктора. Хотя тренинг должен был длиться два дня, в воскресенье утром один из участников сообщил, что чувствует себя плохо.

Скоро то же самое сказали еще несколько человек, и они обратились за медицинской помощью в отделение неотложной помощи (ЭМO).

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