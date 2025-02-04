Эстонские компании потеряли сотни тысяч евро из-за мошенничества с поддельными счетами

Мошенничество с поддельными счетами - довольно распространенный вид аферы, при котором компании или учреждению отправляют фальшивый счет от имени его партнера. Такой счет обычно отличается от настоящего лишь измененными банковскими реквизитами, из-за чего мошенничество может легко удаться. Компания, ничего не подозревая, переводит деньги преступникам, а ее партнер остается в ожидании оплаты.