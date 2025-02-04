В ноябре прошлого года Департамент государственной информационной системы (RIA) получил сообщения о четырех случаях мошенничества с поддельными счетами, общий ущерб от которых составил около 300 тысяч евро.
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Эстонские компании потеряли сотни тысяч евро из-за мошенничества с поддельными счетами
Мошенничество с поддельными счетами - довольно распространенный вид аферы, при котором компании или учреждению отправляют фальшивый счет от имени его партнера. Такой счет обычно отличается от настоящего лишь измененными банковскими реквизитами, из-за чего мошенничество может легко удаться. Компания, ничего не подозревая, переводит деньги преступникам, а ее партнер остается в ожидании оплаты.