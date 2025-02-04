Налогово-таможенный департамент во вторник напомнил коммерческим объединениям об изменениях, которые необходимо учитывать при подаче декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (форма TSD). Поскольку изменений много, то департамент рекомендует подать декларацию заблаговременно.
От коммерческих объединений ждут в срок декларации о подоходном и социальном налогах
«Как и раньше, форма TSD, в которую внесены изменения, подается к 10 числу в следующем месяце после выплаты. Декларация о выплатах или расходах, произведенных в январе 2025, должна быть подана не позднее 10 февраля этого года. Поскольку много изменений произошло в сфере налогов, то мы обращаемся к предприятиям с просьбой подать соответствующие декларации до 10 февраля для того, чтобы всё прошло гладко», - рассказала руководитель по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Кюлли Кюльм-Кивистик.
Удерживаемая ставка подоходного налога для физических лиц составляет 22 процента; при налогообложении юридических лиц необходимо использовать ставку 22/78. Это действует с 1 января 2025 года в отношении произведённых выплат и расходов.
Не облагаемый налогом доход составляет 7848 евро в год или 654 евро в календарный месяц. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год или 776 евро в календарный месяц. «Налоговый горб» или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода останется в 2025 году таким же, каким и был в прошлом.
Ставка платежа по накопительной пенсии составляет два, четыре или шесть процентов в зависимости от желания человека. Он должен перепроверить ставку этого платежа в Пенсионном центре до того, как будет выплачена заработная плата.
Месячная ставка в размере 820 евро является основанием для минимальной обязанности по уплате социального налога в сумме 270,60 евро.
Ставка авансового платежа по подоходному налогу для кредитного учреждения составляет 18%, которую в первый раз необходимо задекларировать к 10 июню 2025 года в майской форме TSD за первый квартал.
Не облагаемая налогом предельная ставка суточных в случае зарубежной командировки увеличена. Она составляет 75 евро за первые 15 дней командировки (но не более 15 дней в календарном месяце) и за каждый последующий день - 40 евро.
Не облагаемая налогом предельная ставка компенсации за использование личного легкового автомобиля увеличена. Она составляет 0,5 евро за каждый километр рабочей поездки (но не более 550 евро в месяц на каждого работодателя, выплачивающего такую компенсацию) и ее можно возместить без уплаты налогов на основании учёта рабочих поездок.
Расходы на питание не облагаются налогом и составляют до 20 евро на человека в день; питание предоставляется во время рейсов членам экипажей морских и гражданских воздушных судов.
Расходы, связанные с предпринимательством, не считаются специальными льготами для работодателя, предоставляющего жилье своему работнику, с которым заключен трудовой договор, если они составляют до 500 евро за календарный месяц на одного работника в случае его размещения в Таллинне и Тарту, а в других случаях - до 250 евро. Расходы не считаются также специальными льготами, если место жительства работника находится на расстоянии как минимум 50 километров от места работы и в собственности работника нет другой недвижимости, находящей ближе к месту работы и которую можно использовать в качестве жилища.
Товары, переданные в рекламных целях, и услуги, оказанные для того же, не облагаются подоходным налогом, если их стоимость без налога с оборота не превышает 21 евро.
Не облагаемая налогом предельная ставка расходов на приём юридических лиц составляет 50 евро в календарный месяц; к ним добавляется два процента от суммы выплат, обложенных индивидуальным социальным налогом и произведённых в том же календарном месяце.
Предписание врача по гигиене труда или оценка риска здоровья были ранее важны в теме расходов, связанных с этим. Такие расходы, которые не предусмотрены Законом о гигиене и безопасности труда, могут не облагаться налогом с 2025 года, но они являются разумными и необходимыми с учётом специфики работы.
Расходы, производимые для укрепления здоровья в размере до 400 евро на одного работника в год, не облагаются налогом в качестве специальной льготы, если они предоставляются всем работникам. Расходы, непосредственно связанные с массажем, также добавились к списку предлагаемых услуг.
Использование льгот по социальному налогу по меньшей мере в пределах месячной ставки для работника с пониженной трудоспособностью разрешается при условии, что для работодателя действует решение о том, что Касса по безработице уплачивает социальный налог с месячной ставки за работника, а также декларирует его в декларации ESD.
Срок подачи декларации о расходах на обучение, оплаченных физическими лицами (форма INF3), приближается для всех государственных, муниципальных учебных заведений, публично-правовых университетов, частных школ и учреждений по повышению квалификации. Срок подачи этой декларации наступает 3 февраля 2025 года.
Срок подачи расходов на компенсацию за использование личного легкового автомобиля, обучение и укрепление здоровья (форма INF14, часть I–III), наступает 3 февраля 2025 года. Срок подачи предоставленных и возвращённых ссуд (форма INF14, часть IV) наступает 20 числа месяца, следующего за этим кварталом.
Если коммерческое объединение получило от другого товарищества-резидента дивиденды, облагаемые налогом по более низкой ставке, то при их дальнейшей выплате физическому лицу действует ставка подоходного налога семь процентов, которая удерживается.
Срок подачи декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (форма TSD) наступает 10 числа в следующем месяце после того, как были произведены выплаты или сделаны расходы. «Мы рекомендуем Вам подать отчёт за несколько дней до установленного срока для того, чтобы его подача прошла беспрепятственно», - отметил департамент.