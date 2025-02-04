От коммерческих объединений ждут в срок декларации о подоходном и социальном налогах

«Как и раньше, форма TSD, в которую внесены изменения, подается к 10 числу в следующем месяце после выплаты. Декларация о выплатах или расходах, произведенных в январе 2025, должна быть подана не позднее 10 февраля этого года. Поскольку много изменений произошло в сфере налогов, то мы обращаемся к предприятиям с просьбой подать соответствующие декларации до 10 февраля для того, чтобы всё прошло гладко», - рассказала руководитель по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Кюлли Кюльм-Кивистик.

Удерживаемая ставка подоходного налога для физических лиц составляет 22 процента; при налогообложении юридических лиц необходимо использовать ставку 22/78. Это действует с 1 января 2025 года в отношении произведённых выплат и расходов.

Не облагаемый налогом доход составляет 7848 евро в год или 654 евро в календарный месяц. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год или 776 евро в календарный месяц. «Налоговый горб» или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода останется в 2025 году таким же, каким и был в прошлом.

Ставка платежа по накопительной пенсии составляет два, четыре или шесть процентов в зависимости от желания человека. Он должен перепроверить ставку этого платежа в Пенсионном центре до того, как будет выплачена заработная плата.

Месячная ставка в размере 820 евро является основанием для минимальной обязанности по уплате социального налога в сумме 270,60 евро.