Мощности Eesti Energia готовы к отключению от российской энергосети

Эстония, вместе с Латвией и Литвой, подсоединившись к европейскому частотному диапазону сделает свою энергетическую систему более надежной, и будет готова в любой момент обеспечить баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Важную роль в этом сыграют управляемые компанией Enefit Power электростанци в Эстонии, ветряные электростанции Enefit Green в Эстонии и Литве и первое в Эстонии крупное хранилище энергии в Аувере. Сюда также входят IT-решения, такие как виртуальная электростанция, которая позволяет компании участвовать в частотных рынках с активами в своем портфеле.

По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, предприятие завершило большую часть подготовки к обеспечению резервирования частоты еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий последних месяцев хранилище энергии в Аувере готово поддержать энергосистему.

«У Eesti Energia есть все генерирующие активы, готовые внести свой вклад в плавный переход Эстонии и стран Балтии в континентальный европейский частотный диапазон, - заверил Кухи. - Я рад, что, несмотря на очень сжатые сроки, наша крупное хранилище энергии готово поддержать стабильность энергосистемы после десинхронизации и сбалансировать колебания цен на электроэнергию от неконтролируемой возобновляемой энергии».