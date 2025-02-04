Электростанции, ветрогенетаторыи крупнейшие эстонские аккумулирующие мощности, находящиеся в ведении концерна Eesti Energia, готовы поддержать плавное подключение Эстонии, Латвии и Литвы в предстоящие выходные к европейскому континентальному частотному диапазону.
Мощности Eesti Energia готовы к отключению от российской энергосети
Эстония, вместе с Латвией и Литвой, подсоединившись к европейскому частотному диапазону сделает свою энергетическую систему более надежной, и будет готова в любой момент обеспечить баланс между производством и потреблением электроэнергии.
Важную роль в этом сыграют управляемые компанией Enefit Power электростанци в Эстонии, ветряные электростанции Enefit Green в Эстонии и Литве и первое в Эстонии крупное хранилище энергии в Аувере. Сюда также входят IT-решения, такие как виртуальная электростанция, которая позволяет компании участвовать в частотных рынках с активами в своем портфеле.
По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, предприятие завершило большую часть подготовки к обеспечению резервирования частоты еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий последних месяцев хранилище энергии в Аувере готово поддержать энергосистему.
«У Eesti Energia есть все генерирующие активы, готовые внести свой вклад в плавный переход Эстонии и стран Балтии в континентальный европейский частотный диапазон, - заверил Кухи. - Я рад, что, несмотря на очень сжатые сроки, наша крупное хранилище энергии готово поддержать стабильность энергосистемы после десинхронизации и сбалансировать колебания цен на электроэнергию от неконтролируемой возобновляемой энергии».
Eesti Energia является крупнейшим поставщиком услуг по ручному и автоматическому восстановлению частоты в Эстонии, а генерирующие установки компании отвечают требованиям Европейской платформы управления частотой, обеспечивая как ручной резерв восстановления частоты (mFRR), так и автоматический резерв восстановления частоты (aFRR).
Только за последний год компания добавила 455 МВт новых активов в виртуальную электростанцию, которые теперь составляют 2100 МВт. Из них мощность управляемых активов была увеличена на 290 МВт до 700 МВт.
Только в прошлом году компания подключила к виртуальной электростанции 455 МВт новых активов, доведя их общую мощность до 2100 МВт. Из них мощность активов под управлением увеличилась на 290 МВт до 700 МВт.
Нарвские электростанции будут играть важную роль в десинхронизации электросети, так как генерирующие мощности Enefit Power составляют 85 процентов от управляемых генерирующих мощностей Эстонии.
Eesti Energia предоставляет услуги mFRR для Elering с момента создания общего балтийского рынка mFRR в 2018 году и услуги aFRR в сотрудничестве с Elering для финского рынка с 2021 года.