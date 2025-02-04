Запуск Аувереской электростанции после ремонта начнется сегодня вечером

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Маттиаса Кайва, для выхода станции на полную мощность потребуется около суток.

Кайв отметил, что внеплановая поломка в Аувере мало влияет на стоимость электроэнергии в настоящий момент. «Основными ценообразующими факторами сейчас являются низкая выработка ветряной энергии и падение температуры воздуха», - сказал он.

Представитель Eesti Energia пояснил, что в таких условиях на рынок в первую очередь попадают электростанции, работающие на природном газе и биомассе, а также теплоэлектроцентрали, от ценовых заявок которых и зависит биржевой тариф.