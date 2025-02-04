Глава МИД Цахкна: необходимо усилить присутствие НАТО на Балтике

Цахкна обсудил с министром иностранных дел Нидерландов двусторонние отношения, текущие вопросы безопасности и поддержку Украины. На встрече с Вельдкампом Цахкна поблагодарил Нидерланды за их вклад в обеспечение безопасности на восточном фланге НАТО, включая миссию воздушной полиции в Эмари и «Балтийский часовой» в Балтийском море. Стороны обсудили также дальнейшие возможности сотрудничества в области региональной безопасности.

«Недавняя серия участившихся инцидентов, связанных с подводной инфраструктурой, является хорошим примером того, почему необходимо увеличить присутствие НАТО в Балтийском море и усилить защиту критически важной инфраструктуры», - подчеркнул Цахкна. «Деятельность теневого флота в Балтийском море неприемлема, независимо от того, был ли нанесен ущерб инфраструктуре из-за дефектов старых и непригодных для мореплавания судов или в результате преднамеренных действий», - добавил он. - Россия использует эти суда для финансирования своей военной машины и продолжающейся агрессии в Украине».

Стороны обсудили также вопросы укрепления оборонного потенциала Европы и развития оборонной промышленности. Цахкна поблагодарил Нидерланды за значительную помощь Украине, подчеркнув при этом, что для мира и безопасности необходимо сделать еще больше. Он выразил надежду на скорый прогресс в отношении 16-го дополнительного пакета санкций ЕС против России, включая снижение предельной цены на нефть.

«Здесь имеет большое значение сотрудничество со странами «Большой семерки», чтобы поднять цену войны с Россией до неприемлемо высокого уровня и найти способ использовать заблокированные активы России для помощи Украине», - сказал Цахкна.

Министры также обсудили пути активизации сотрудничества Эстонии и Нидерландов в продвижении кибер- и цифровых возможностей Украины в рамках Таллиннского механизма и ИТ-коалиции.