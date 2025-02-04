Компания Elenger (бывшая Eesti Gaas) с марта повысит расценки в гибком пакете с 0,69 до 0,78 евро за кубометр газа, а в пакете Alexela с изменяемой ценой газ подорожает с 0,69 до 0,71 евро, пишет Rus.ERR.
Продавцы газа с марта повысят цены
Последний раз компания Elenger повышала цены на газ в январе, до этого цена составляла 0,59 евро за кубический метр.
Цена пакета газа для дома с изменяемой ценой Alexela меняется каждый месяц, как следует из названия пакета, и также стабильно повышается небольшими шагами, начиная с 0,599 евро в ноябре.
«Мы видим, что в этом году нет никаких признаков обычной сезонности, когда весенние и летние цены торгуются ниже, чем зимние, - сказал руководитель портфеля Elenger Кристофер Вяхи. - Это очень необычная ситуация, когда цены на предстоящее лето будут такими же высокими, как текущие цены на предстоящие зимние месяцы, и даже выше, чем цены зимы следующего года».