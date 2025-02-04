Продавцы газа с марта повысят цены

Цена пакета газа для дома с изменяемой ценой Alexela меняется каждый месяц, как следует из названия пакета, и также стабильно повышается небольшими шагами, начиная с 0,599 евро в ноябре.

«Мы видим, что в этом году нет никаких признаков обычной сезонности, когда весенние и летние цены торгуются ниже, чем зимние, - сказал руководитель портфеля Elenger Кристофер Вяхи. - Это очень необычная ситуация, когда цены на предстоящее лето будут такими же высокими, как текущие цены на предстоящие зимние месяцы, и даже выше, чем цены зимы следующего года».