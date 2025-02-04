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ФОТО Пассажирский поезд Elron впервые прибыл на Рижский центральный вокзал

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Пассажирский поезд Elron впервые прибыл на Рижский центральный вокзал.
Пассажирский поезд Elron впервые прибыл на Рижский центральный вокзал. Фото: Elron

4 февраля в 17:46 на Центральный вокзал Риги впервые прибыл пассажирский поезд эстонского государственного предприятия Elron.

С 4 по 6 февраля на участке Валга - Рига будут проводиться тестовые испытания поезда Stadler Flirt, чтобы в дальнейшем запустить пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой.

«Первый день пробных поездок прошел хорошо, и запланированные на сегодня тесты были завершены, - рассказал член правления Elron Мярт Эренпрейс. - В 17:46 поезд Stadler Flirt компании Elron впервые прибыл на Рижский центральный вокзал».

Пассажирский поезд Elron впервые прибыл на Рижский центральный вокзал.
Пассажирский поезд Elron впервые прибыл на Рижский центральный вокзал. Фото: Elron

Тестовые поездки на перегоне Валга-Рига пройдут с 4 по 6 февраля и будут включать в себя проверку систем мониторинга латвийской инфраструктуры, систем безопасности, радиосвязи и другие тесты на совместимость, а также всего маршрута с подъездными путями, необходимыми для работы.

В течение трех дней поезда Stadler FLIRT, используемые в Эстонии, будут тестироваться в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов Vivi. «Первые испытания пройдут с двухвагонным дизель-поездом, затем будут использоваться трехвагонные составы», - сказал Эренпрейс.

Поезд Elron в Риге.
Поезд Elron в Риге. Фото: Elron

По словам Мярта Эренпрейса, тестовые испытания являются важной частью сертификации пассажирских поездов Stadler Flirt, используемых в Эстонии, для эксплуатации на латвийских железных дорогах. «Мы планируем запустить линию Тарту - Рига летом, точная дата будет зависеть от успешного прохождения сертификации», - добавил он.

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