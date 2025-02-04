Друзья Путина в Европе теряют влияние

Популярный американский канал для инвесторов CNBC пишет, что избрание Дональда Трампа президентом США должно было вдохновить националистических лидеров, таких как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии, правую партию AfD в Германии и Марин Ле Пен во Франции. Однако этот импульс оказался не таким сильным, поскольку внутренние проблемы и экономические трудности снижают их популярность и влияние.