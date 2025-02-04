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Друзья Путина в Европе теряют влияние

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Olivier Hoslet

Лидеры Восточной Европы, которые поддерживают тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным и часто игнорируют указания Европейского союза, становятся все более слабыми, отмечают аналитики.

Популярный американский канал для инвесторов CNBC пишет, что избрание Дональда Трампа президентом США должно было вдохновить националистических лидеров, таких как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии, правую партию AfD в Германии и Марин Ле Пен во Франции. Однако этот импульс оказался не таким сильным, поскольку внутренние проблемы и экономические трудности снижают их популярность и влияние.

«Переизбрание Дональда Трампа на второй срок в США воспринималось как сигнал к структурным изменениям, схожих с популистскими движениями в Европе в стиле MAGA», - отметил старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш. MAGA - это лозунг кампании Трампа «Сделаем Америку великой снова». «Однако в Европе ситуация гораздо более запутанная, и позиции многих сторонников Трампа остаются сдержанными», - добавил он.

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