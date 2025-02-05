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«Потренируемся 35 часов»: эксперт – об отключении от российского провода, росте цен и зеленом тупике (14)

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  • Образуется балтийский энергоостров
  • Дешевое электричество – это миф
  • Зеленая энергетика – тупиковый путь

До отключения Эстонии от российской энергосистемы остается несколько дней. Во что обойдется перестройка сетей конечному потребителю? Намечаются ли изменения в подходе к зеленой экономике?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт в области энергетики Арви Гамбург. Смотрите в повторе!

Выдержки из беседы:

– Почему отключение от российского провода происходит зимой, а не летом, когда потребление электричества падает?

– Причина очень проста – договор заканчивается 8 февраля 2025 года, и никто не хотел его продлевать. И поскольку продление возможно не менее чем на год, то окончание договора все равно бы пришлось на февраль.

– Перестройка энергосистемы зимой увеличивает риски?

– При подготовке перехода всё было рассчитано на пиковые периоды потребления. Оборудование уже отремонтировано и приведено в нормальное состояние. На сегодня у нас достаточно генерирующих мощностей, чтобы покрыть внутреннее потребление в трех Балтийских странах.

Результатом десинхронизации станет подключение всех членов ЕС к единой энергетической инфраструктуре. Эстония, Латвия и Литва оставались последними странами, интегрированными в энергосистему РФ. Наличие договора с россиянами означало, что большая энергосистема автоматически регулировала частоту.

– Теперь всю Балтию будет связывать с Европой только одна воздушная линия, поддерживающая частоту? Насколько это надежно?

– Именно так. На данный момент Балтию связывает с российско-белорусской энергосистемой семь воздушных линий. Вскоре останется только одна, соединяющая Литву и Польшу.

Это означает, что в любую минуту нужно быть готовым к тому, что на энергетической карте Европы мы окажемся островом, который должен быть способен самостоятельно регулировать потребление и выработку электроэнергии.

Если суммировать все резервные мощности Балтийских стран, их хватит на покрытие реального потребления. С единственной воздушной линией, соединяющей нас с Европой, может случиться всякое.

С единственной воздушной линией, соединяющей страны Балтии с Европой, может случиться всякое.

Готовность обеспечивать себя энергией самостоятельно должна сохраняться вплоть до того, когда появится дополнительная воздушная линия между Литвой и Польшей. На это уйдет шесть-семь лет. В этот период нужно тщательно следить за балансом потребления и выработки электроэнергии.

– Премьер-министр Кристен Михал заверил население, что в случае реализации наихудшего сценария, на перезапуск системы уйдет 72 часа. А если ее так и не починят?

– Сейчас все подготовлено и отработано, но случиться может всякое.

После отключения от энергосистемы РФ мы превратимся на 30-35 часов в независимый остров в едином европейской пространстве электросетей. Сократив мощность постоянного тока, мы сможем минимизировать риск аварий. Это будет проверкой способностей стран Балтии самостоятельно регулировать процессы.

Уверен на 99% процентов, что мы справимся. Если возникнет авария, например, в Литве, мы сможем сразу же перейти в зону синхронизации с центральной Европой. Это будет возможно в любой момент!

Сейчас план таков, что потренируемся 30–35 часов, а затем подключимся к европейским сетям.

– Население может спать спокойно в ночь с пятницы на субботу?

– Не вижу никаких угроз! Десинхронизация выпадает на выходные. Рекомендую всем потреблять энергию в обычном режиме. Сейчас отрабатываются сценарии, рассчитанные на среднее потребление в выходные дни, поэтому резкое падение потребления может спровоцировать нештатную ситуацию.

Если люди выключат сразу все фены и стиральные машины, это может сильно помешать. Если нагрузка в сети упадет, придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы ничего не случилось.

– Что будет с ценами?

– Думаю, что в первые несколько дней цены на бирже могут подняться. Но колебания будут незначительными.

– А если Польша захочет поднять странам Балтии цену за синхронизацию сразу в 10 раз?

– Сразу в 10 раз – это нереально. Не соглашусь и с тем, что в будущем электричество подешевеет. Это миф!

Причиной повышения цен станет синхронизация с Европой. Странам Балтии придется обеспечивать свои резервы, и обойдется это в 35 миллионов евро в год. Данная сумма будет распределена на всех потребителей.

Вторым фактором удорожания станет обеспечение резервных мощностей для поддержания частоты. По приблизительным подсчетам это обойдется в 60 миллионов евро.

Первый фактор добавит 0,4 цента к стоимости киловатт/часа, второй – еще 0,7–0,72 цента. Общее повышение составит 1,2–1,3 цента за киловатт/час. Речь идет о биржевой цене.

Потребителей интересует конечная цена. Если сегодня она составляет 17,5 центов, то удорожание составит больше 5%. Вряд ли цена увеличится за счет синхронизации сразу на 20%.

– Намечаются ли в Европе и Эстонии изменения в подходе к зеленой экономике? Напомню, что президент Трамп взял курс на то, чтобы «бурить и копать», назвал зеленый поворот абсурдом и отметил льготы на электромобили. Эстонский экономист Рауль Эаметс предположил, что в воздухе витает поворот, и вряд ли зеленый. Польский премьер Туск призывал Евросоюз критически пересмотреть свой зеленый курс…

– Мир меняется. Если поставить целью только зеленую энергетику, из этого ничего не выйдет. Это тупиковый путь.

Необходимо тщательно проанализировать, сколько нам нужно солнечной и других видов энергии, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электричеством. Важно также понять, какова наша цель. Следует оценить экологические риски и рассчитать конечную цену для частного потребителя и предприятий.

Цена на электричество должна быть по карману каждому жителю и позволять предприятиям продолжать свой бизнес. На эту цель и нужно работать.

Нельзя ставить целью покрыть к 2030 году зеленой энергией все потребности страны, не основываясь ни на каких расчетах. Морские ветряки – в три с половиной раза дороже наземных. Стоит ли на них делать ставки? Мой ответ – ни в коем случае!

У нас недостаточно потребителей для такого объема, а экспортировать морскую энергию не получится, потому что ветер, когда он есть, дует у всех.

Если инвесторы хотят рисковать, то пусть вкладываются в морскую энергетику за свой счет и не ждут дотаций. На данный же момент их риски покрываются из кармана налогоплательщика.

– На что вы советуете делать ставки? На атомную станцию или сланец?

– Подчеркиваю, необходимы разные источники энергии. Электричество должно поступать бесперебойно.

Поскольку ископаемое топливо плотно завязано на экологические вопросы (эконалоги), от которых напрямую зависит ценообразование, остается только ядерная энергия. Альтернативы ей нет, если речь идет о защите экологии и разумной цене.

Проблема лишь в том, что до этого еще нужно дожить. До появления АЭС в Эстонии пройдет не менее 12 лет.

– Окупится ли газовая станция в Нарве? Откуда брать газ?

– Я двумя руками «за» строительство газовой электростанции. Это ключевой фактор в вопросе снижения цен на центральное отопление в Нарве.

Наличие относительно дешевой теплоэнергии позволит снизить тарифы. Когда-то там был резервный газовый котел на случай ремонта сланцевых станций, а теперь городу необходим постоянный.

Уверен, что регулируемые мощности нам нужны. Ветряки никуда не исчезнут, но в данном случае речь идет о случайно вырабатываемой энергии, которая полностью зависит от непредсказуемой погоды. Последнее нужно компенсировать, особенно в период пиковых нагрузок, за счет быстрого запуска электростанций. Во-вторых, важно уметь аккумулировать электроэнергию.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чего ждать от десинхронизации?
Студия Postimees: чего ждать от десинхронизации? Фото: Martin Pedaja
  • Почему отключение от российских сетей производится зимой, а не летом?
  • Насколько вероятны сбои в ходе перестройки системы?
  • Надежно ли Балтию свяжет с Европой единственная воздушная линия?
  • Что будет с ценами? Нового электроналога не избежать?
  • Может ли в будущем электричество подешеветь?
Комментарии (14)
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