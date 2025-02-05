Если люди выключат сразу все фены и стиральные машины, это может сильно помешать. Если нагрузка в сети упадет, придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы ничего не случилось.

– Что будет с ценами?

– Думаю, что в первые несколько дней цены на бирже могут подняться. Но колебания будут незначительными.

– А если Польша захочет поднять странам Балтии цену за синхронизацию сразу в 10 раз?

– Сразу в 10 раз – это нереально. Не соглашусь и с тем, что в будущем электричество подешевеет. Это миф!

Причиной повышения цен станет синхронизация с Европой. Странам Балтии придется обеспечивать свои резервы, и обойдется это в 35 миллионов евро в год. Данная сумма будет распределена на всех потребителей.

Вторым фактором удорожания станет обеспечение резервных мощностей для поддержания частоты. По приблизительным подсчетам это обойдется в 60 миллионов евро.

Первый фактор добавит 0,4 цента к стоимости киловатт/часа, второй – еще 0,7–0,72 цента. Общее повышение составит 1,2–1,3 цента за киловатт/час. Речь идет о биржевой цене.

Потребителей интересует конечная цена. Если сегодня она составляет 17,5 центов, то удорожание составит больше 5%. Вряд ли цена увеличится за счет синхронизации сразу на 20%.