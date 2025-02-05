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Студия Postimees: чего ждать от десинхронизации? Объясняет эксперт Арви Гамбург

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До отключения Эстонии от российской энергосистемы остается несколько дней. Во что обойдется перестройка сетей конечному потребителю? Намечаются ли изменения в подходе к зеленой экономике?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт в области энергетики Арви Гамбург. Следите за беседой в 14:00!

  • Почему отключение от российских сетей производится зимой, а не летом?
  • Насколько вероятны сбои в ходе перестройки системы?
  • Надежно ли Балтию свяжет с Европой единственная воздушная линия?
  • Что будет с ценами? Нового электроналога не избежать?
  • Может ли в будущем электричество подешеветь?
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