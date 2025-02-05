До отключения Эстонии от российской энергосистемы остается несколько дней. Во что обойдется перестройка сетей конечному потребителю? Намечаются ли изменения в подходе к зеленой экономике?
Студия Postimees: чего ждать от десинхронизации? Объясняет эксперт Арви Гамбург
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт в области энергетики Арви Гамбург. Следите за беседой в 14:00!
- Почему отключение от российских сетей производится зимой, а не летом?
- Насколько вероятны сбои в ходе перестройки системы?
- Надежно ли Балтию свяжет с Европой единственная воздушная линия?
- Что будет с ценами? Нового электроналога не избежать?
- Может ли в будущем электричество подешеветь?