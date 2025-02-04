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Таллинн тщательно подготовился к предстоящему отключению от российской энергосистемы

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Горуправа Таллинна тщательно подготовилась к предстоящему отключению от российской энергосистемы, которое состоится в выходные.

«Мы готовы как на уровне государства, так и на уровне города. Все наши системы проверены и находятся в полной готовности. Это означает, что мы готовы не только к положительному исходу, но и к возможным неожиданностям. Защита населения и готовность к кризисным ситуациям всегда были для нас приоритетом. В этом году мы сделаем значительный шаг вперед в тех областях, где еще не все завершено. Жителям Таллинна не стоит переживать, и если возникнут непредвиденные ситуации, город готов предоставить все необходимые услуги, чтобы жизнь продолжалась как можно более бесперебойно», - заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

Руководитель муниципальной полиции Таллинна (МуПо) Элари Каземетс отметил, что город готов к кризисам уже долгое время. «Нас оценили наивысшим баллом по готовности к кризисам. Это говорит, что наша подготовка и способность предоставлять помощь жителям находятся на высоком уровне», - сказал Каземетс.

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