Таллинн тщательно подготовился к предстоящему отключению от российской энергосистемы

«Мы готовы как на уровне государства, так и на уровне города. Все наши системы проверены и находятся в полной готовности. Это означает, что мы готовы не только к положительному исходу, но и к возможным неожиданностям. Защита населения и готовность к кризисным ситуациям всегда были для нас приоритетом. В этом году мы сделаем значительный шаг вперед в тех областях, где еще не все завершено. Жителям Таллинна не стоит переживать, и если возникнут непредвиденные ситуации, город готов предоставить все необходимые услуги, чтобы жизнь продолжалась как можно более бесперебойно», - заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).