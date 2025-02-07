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Когда жизнь разделилась на «до» и «после»: Нина Петрыкина и тренер чемпионки рассказали, как добиться успеха

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  • Спортсменка хочет восстановить тройной аксель
  • Эстония получила три путевки ЧЕ 2026
  • Таллинну нужен новый каток!

Какие двери открывает победа на Чемпионате Европы? Как золотая медалистка минувшего первенства Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская готовятся к новым стартам? Крепнут ли надежды на новые медали и высокие места?

На вопросы Rus.Postimees ответили в студии чемпионка Европы по фигурному катанию Нина Петрыкина и ее наставник Светлана Варнавская. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Чем так ценна золотая медаль Чемпионата Европы?

Нина Петрыкина: – К этому результату я шла долгие годы. Золотая медаль – это награда за пройденный путь со всеми его трудностями и преградами. Значит, всё было не зря!

Победа на ЧЕ открывает для меня какие-то новые двери в будущее. Моя жизнь теперь разделилась на «до» и «после» благодаря этому достижению.

Светлана Варнавская: – Это одна из вершин нашей работы, о взятии которой мечтают все тренеры. Мне сильно повезло! Легко на этом пути нам не было, мы шли по нему долго и вместе. И делали свое дело дружно.

– Чего требует спорт высших достижений? Новоиспеченной чемпионке 20 лет, 16 из которых она занималась фигурным катанием. Многим ровесникам Нины это кажется немыслимым. От многого приходилось отказываться?

Нина Петрыкина: – На данный момент фигурное катание уже превратилось для меня в работу. Причем в работу моей мечты, которая приносит удовольствие и награды.

Разумеется, для достижения высокого результата нужно уметь чем-то жертвовать. Однако в любом состоянии я ходила на тренировки, жаждая этого. Лед – это мой наркотик, без него уже не могу. Даже после болезней и травм мне всегда хотелось как можно быстрее вернуться на лед.

Как выглядит будний день спортсмена? Раз в неделю мне приходится вставать в пять утра, чтобы к 6:30 успеть на тренировку. В остальные дни могу себе позволить поспать до девяти. Потом начинаются тренировки, занятия на льду с детьми, посещение курсов и снова тренировки. К вечеру возвращаюсь домой.

Пока я училась в школе, было сложнее: сначала утренняя тренировка, затем еще одна тренировка, потом уроки. И так целыми днями напролет. Передохнуть можно было только на выходных.

Светлана Варнавская: – Все спортсмены – очень дисциплинированные люди. Без дисциплины в спорте ни шагу не сделать. Трудолюбие – это тоже талант.

В чем разница между физкультурой и спортом? Если первым занимаются во благо себе, то спортом – не всегда во благо здоровью. Спорт высших достижений – на грани преодоления себя и препятствий.

Достижение результата приносит незабываемые ощущения, ради которых спортсмены согласны и дальше многое преодолевать.

Нина Петрыкина: – Неудачи нас делают сильнее. Самый главный опыт нарабатывался тогда, когда что-то не получалось.

Всю свою карьеру я работаю с одним тренером. Это огромный плюс. Мы чувствуем друг друга настолько хорошо, что можем общаться даже без слов. Читаем мысли друг друга на расстоянии.

Светлана Варнавская: – Этот тот случай, который можно назвать простым словом «счастье». Конечно, мы работали над нашими взаимоотношениями. В переходном возрасте спортсмены далеко не всегда послушны, но мы все преодолели.

– Впереди Чемпионат мира по фигурному катанию, а через год – Олимпийские игры. Реально ли будет развить успех? Как выдержать растущую конкуренцию и возможное возвращение в соревновательную программу четверных прыжков?

Светлана Варнавская: – Конечно, от нас сейчас ждут еще более высоких результатов. Думаю, мы должны спокойно воспринимать подобного рода ожидания.

На чемпионат мира мы поедем для того, что получить путевку на Олимпиаду. Это наша основная задача. Попадание на ОИ гарантировано всем прошедшим в финал ЧМ участницам.

Если Нина выступит еще лучше, будет здорово! Но даже если произойдет небольшой спад, ничего страшного не случится.

Нина Петрыкина: – Я не собираюсь останавливаться и сдаваться. Конечно, травма ноги (в декабре 2023 годаприм.ред.) отбросила на несколько шагов назад мою подготовку. Буду стараться преодолеть себя и вернуть тройной аксель! Когда-то я его уже почти наработала, но случилась травма.

– Как победа на ЧЕ повлияет на развитие фигурного катания в Эстонии?

Светлана Варнавская: – Успех Нины на минувшем Чемпионате Европы принес команде Эстонии сразу три путевки на следующее европейское первенство. Через год на ЧЕ в женском одиночном катании смогут выступить три участницы из Эстонии. Настоящее достижение для нашей страны!

И, как правило, после побед на крупных соревнованиях родители чаще приводят своих детей на лед, чтобы отдать их на фигурное катание. Мы ждем малышей!

Нина Петрыкина: – И для этого нам нужно построить еще один каток! Все ледовые площадки в Таллинне забиты детьми. И к тому же у нас очень много любителей, порой выходит на лед по 60 человек.

Светлана Варнавская: – Двух катков мало! Детям нужно больше кататься на льду, чтобы показывать результаты. Благодаря победе Нины мы просим теперь на всех уровнях обратить внимание на то, что Таллинну нужен новый каток.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: какие двери открывает золотая победа? В эфире – Нина Петрыкина и тренер чемпионки
Студия Postimees: какие двери открывает золотая победа? В эфире – Нина Петрыкина и тренер чемпионки Фото: Martin Pedaja
  • Как повлияет успех Нины на развитие фигурного катания в стране?
  • О чем попросили чемпионка и ее наставник влиятельных людей? 
  • Реально ли развить успех на Чемпионате мира и Олимпиаде?
  • На что готова современная молодежь ради большого спорта?
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