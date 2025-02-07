Когда жизнь разделилась на «до» и «после»: Нина Петрыкина и тренер чемпионки рассказали, как добиться успеха

Как выглядит будний день спортсмена? Раз в неделю мне приходится вставать в пять утра, чтобы к 6:30 успеть на тренировку. В остальные дни могу себе позволить поспать до девяти. Потом начинаются тренировки, занятия на льду с детьми, посещение курсов и снова тренировки. К вечеру возвращаюсь домой.

Пока я училась в школе, было сложнее: сначала утренняя тренировка, затем еще одна тренировка, потом уроки. И так целыми днями напролет. Передохнуть можно было только на выходных.

Светлана Варнавская: – Все спортсмены – очень дисциплинированные люди. Без дисциплины в спорте ни шагу не сделать. Трудолюбие – это тоже талант.

В чем разница между физкультурой и спортом? Если первым занимаются во благо себе, то спортом – не всегда во благо здоровью. Спорт высших достижений – на грани преодоления себя и препятствий.

Достижение результата приносит незабываемые ощущения, ради которых спортсмены согласны и дальше многое преодолевать.

Нина Петрыкина: – Неудачи нас делают сильнее. Самый главный опыт нарабатывался тогда, когда что-то не получалось.

Всю свою карьеру я работаю с одним тренером. Это огромный плюс. Мы чувствуем друг друга настолько хорошо, что можем общаться даже без слов. Читаем мысли друг друга на расстоянии.