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Студия Postimees: какие двери открывает золотая победа? В эфире – Нина Петрыкина и тренер чемпионки

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Что дает титул чемпиона Европы в фигурном катании? Как золотая медалистка минувшего первенства Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская готовятся к новым стартам? Крепнут ли надежды на новые медали и высокие места?

На вопросы Rus.Postimees ответят в студии чемпионка Европы по фигурному катанию Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская. Следите за эфиром в 10:00!

  • Как повлияет успех Нины на развитие фигурного катания в стране?
  • О чем попросили чемпионка и ее наставник влиятельных людей? 
  • Реально ли развить успех на Чемпионате мира и Олимпиаде?
  • На что готова современная молодежь ради большого спорта?
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