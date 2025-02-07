Что дает титул чемпиона Европы в фигурном катании? Как золотая медалистка минувшего первенства Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская готовятся к новым стартам? Крепнут ли надежды на новые медали и высокие места?
Студия Postimees: какие двери открывает золотая победа? В эфире – Нина Петрыкина и тренер чемпионки
На вопросы Rus.Postimees ответят в студии чемпионка Европы по фигурному катанию Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская. Следите за эфиром в 10:00!
- Как повлияет успех Нины на развитие фигурного катания в стране?
- О чем попросили чемпионка и ее наставник влиятельных людей?
- Реально ли развить успех на Чемпионате мира и Олимпиаде?
- На что готова современная молодежь ради большого спорта?