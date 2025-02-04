Специальный трибунал по преступлению агрессии будет учрежден в рамках Совета Европы. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во вторник, 4 февраля, в Брюсселе.

«Создание Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы позволит нашим международным партнерам, в частности Украине и Европейскому Союзу, в полной мере использовать наш опыт и знания в области защиты прав человека и верховенства права на всем континенте», - заявил он на брифинге, посвященном 13-й встрече Основной группы по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В эту группу сейчас входят 41 государство, а также Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и сам Совет Европы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на вопрос DW, как она оценивает поддержку этой инициативы в мире, ответила приглашением другим странам присоединиться к группе по созданию спецтрибунала. «Видя, что происходит в мире, каждая страна заинтересована в том, чтобы это международное право развивалось дальше, и чтобы существовали четкие правила для привлечения виновных к ответственности», - сказала Каллас.

Источники: cпецтрибунал могут учредить уже весной 2025 года