Рейтинги: популярность «Отечества» продолжает расти

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят НКО Институт общественных исследований и фирма Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 31 процент обладающих правом голоса граждан, Партию реформ - 17 процентов, а Консервативную народную партию (EKRE) - 16 процентов.

Популярность «Отечества» за неделю выросла на 1,2 процентных пункта, по сравнению с серединой декабря она выросла на 4,6 процентных пункта. Популярность Партии реформ снижается и по сравнению с началом декабря упала на 3,5 процентных пункта. Популярность занимающей третье место EKRE за последние недели не изменилась.

За первой тройкой следуют Центристская партия (14,3 процента), Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составляет 11,5 процента, и наименее популярная из представленных в парламенте партий «Ээсти 200», которую поддержали 2,6 процента респондентов.

В общей сложности коалиционные партии поддерживают 31,1 процента респондентов, а оппозиционные 61,3 процента. Суммарная поддержка коалиционных партий еще никогда с начала 2019 года не была столь низкой.