Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи города Актау. В документе содержатся промежуточные результаты расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, в результате которой погибли 38 человек.
Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL
Согласно 53-страничному отчету, при подлете лайнера, летевшего из Баку, к Грозному рано утром 25 декабря были зафиксированы два удара с разницей в несколько секунд. Это активировало сигнализацию отключения автопилота, а давление и уровень жидкости в одной из гидравлических систем упали до нуля. В это время самолет находился в небе над Грозным и планировал заходить на посадку, но не получил разрешения от диспетчеров. Экипаж воздушного судна сообщал диспетчерам о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона в салоне. Командир принял решение следовать на запасной аэродром в казахстанском городе Актау для аварийной посадки, но там в результате столкновения с землей самолет разрушился и частично сгорел.
«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», - говорится в отчете.
Повреждения свидетельствуют о проникновении внешних объектов
В нем отмечается, что сквозные повреждения самолета указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна. Комиссия по расследованию также извлекла большое количество посторонних объектов, которые сохранились в глухих повреждениях. Они направлены на дополнительную судебную экспертизу. В документе опубликованы фотографии части извлеченных посторонних металлических объектов.
Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы, сообщают авторы отчета. В нем также говорится, что эксперты занимаются дешифрованием черных ящиков, которые были на борту самолета AZAL. После завершения работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия.
Катастрофа самолета AZAL
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL утром 25 декабря потерпел крушение близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.
27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщили, что разбившийся борт подвергся внешнему воздействию. Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету. В США заявили, что видят «некоторые признаки», которые указывают на вероятность поражения самолета российской системой ПВО.
Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с Алиевым принес извинения за то, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. Он подтвердил, что в то время, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, «российские средства ПВО отражали нападения» украинских боевых БПЛА, которые атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ.