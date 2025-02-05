Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL

Согласно 53-страничному отчету, при подлете лайнера, летевшего из Баку, к Грозному рано утром 25 декабря были зафиксированы два удара с разницей в несколько секунд. Это активировало сигнализацию отключения автопилота, а давление и уровень жидкости в одной из гидравлических систем упали до нуля. В это время самолет находился в небе над Грозным и планировал заходить на посадку, но не получил разрешения от диспетчеров. Экипаж воздушного судна сообщал диспетчерам о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона в салоне. Командир принял решение следовать на запасной аэродром в казахстанском городе Актау для аварийной посадки, но там в результате столкновения с землей самолет разрушился и частично сгорел.