В Тарту побит рекорд Эстонии, державшийся 27 лет

Кронбергс всего пару недель назад на соревнованиях в Люксембурге побил национальный рекорд на дистанции 800 метров в помещении, показав результат 1.46,84. «Постепенно начинаю становиться конкурентоспособным. Впервые чувствую, что из меня может что-то получиться», – поделился тогда своими мыслями молодой спортсмен, комментируя значение рекорда в контексте больших достижений.

На этот раз на соревнованиях в «городе на Эмайыги» он обновил национальный рекорд в беге на 600 метров в помещении – 1.16,93. Прежнее достижение принадлежало Урмету Уусору и держалось с 1998 года (1.17,58).

На дистанции 600 метров Эрвин Маркус Раудсепп улучшил свой же рекорд Эстонии в категории U18 на одну секунду. Новый результат – 1.21,45.

В беге на 600 метров среди женщин победила Виола Хамбидж с результатом 1.32,16.

В прыжках с шестом среди мужчин лучшим стал Карл Кристьян Похлак с результатом 5,15 метра.

В соревнованиях приняли участие многоборцы Йоханнес Эрм и Ристо Лиллеметс. Эрм занял восьмое место с результатом 4,85 метра, Лиллеметс стал шестым, показав 4,95 метра.

В беге на 60 метров с барьерами среди женщин победу одержала Диана Сууманн с результатом 8,32 секунды, опередив Анну Марию Милленд на 23 сотых секунды. Как и Уку Ренек Кронбергс, на соревнованиях в Люксембурге Крете Верлин обновила рекорд Эстонии, показав в беге на 60 метров с барьерами результат 8,06.

В прыжках в длину среди мужчин победил Кевин Бруха с результатом 7,72 метра. Среди женщин лучшей стала Элийзе Анийялг, с прыжком на 6,02 метра.

В беге на 60 метров среди мужчин быстрее всех оказался Танель Виснап, показав время 6,87 секунды. Среди женщин на этой же дистанции победу одержала Кятрийн Кивиметс с результатом 7,71.