Нынешнюю модель финансирования услуг домов социального попечения необходимо изменить, поскольку сохранение прежней модели делает нереальным обещание «места в доме социального попечения за среднюю пенсию», считает Государственный контроль. Поскольку органы местного самоуправления имеют мало возможностей контролировать цены на услуги и рост расходов, трудно достичь целей реформы системы социального попечения, избежав при этом необоснованно высокой траты государственных средств.
Госконтроль: цель получить место в доме социального попечения за среднюю пенсию становится нереальной
Главным мотивом реформы системы социального попечения было стремление сделать место в доме социального попечения доступным для получателя средней пенсии. Цель должна была достигаться таким образом, чтобы собственный вклад людей в стоимость проживания в доме социального попечения снизился и остался в дальнейшем на уровне 50% от общей стоимости расходов по оплате услуг.
В ходе реформы системы социального попечения, вступившей в силу 1 июля 2023 года, за первые полтора года в систему было вложено около ста миллионов евро государственных средств, что действительно сначала привело к снижению расходов на содержание людей в домах социального попечения. Если в предшествовавшем реформе 2022 году средний размер собственного участия составлял 78% от общей суммы расходов, то, например, к концу 2023 года этот показатель снизился до 61%. В то же время по состоянию на 1 апреля 2024 года, по оценкам, каждый третий человек не мог покрыть свое самофинансирование ни за счет собственной пенсии, ни за счет пособия, выплачиваемого местными властями до уровня средней пенсии.
Сопутствующий реформе рост цен на места в домах социального попечения был стремительным и плохо спрогнозированным, что делает достижение цели - обеспечить доступность места в доме социального попечения для средней пенсии - нереальным для государства и для органов местного самоуправления. Министерство социальных дел сильно недооценило рост цен, что вызывает беспокойство с точки зрения управления государственными расходами. При подготовке реформы Министерство социальных дел исходило из того, что после ее вступления в силу стоимость услуг домов социального попечения будет расти в среднем на три процента в год. Но собранные данные показывают, что в период с сентября 2023 года по июль 2024 года 75 процентов поставщиков услуг повысили цены в среднем на 15 процентов. Если учесть и то, что многие поставщики услуг повысили цены непосредственно перед вступлением реформы в силу, то неточность прогноза усиливается еще больше. В некоторых домах социального попечения уровень цен выше даже на 35-40 процентов. Во время подготовки реформы системы социального попечения Министерство социальных дел указывало на то, что прогнозы слишком оптимистичны и что сама реформа приведет к ускоренному росту цен.
В модель финансирования реформы заложен своего рода эффект резиновой ленты, когда объем государственного финансирования должен автоматически догонять рост цен на услуги, иначе цель реформы не будет достигнута. Поставщикам услуги гарантируется фиксированный уровень возмещения затрат за счет государственного финансирования, но поскольку рост расходов не контролируется государством и местными властями, содержание такой системы в долгосрочной перспективе может оказаться непосильным. В Министерстве социальных дел надеются, что рост цен будет сдерживаться рыночной конкуренцией, однако в модели финансирования не предусмотрено никаких мер, способных повлиять на это. Учитывая, что мест оказания услуг не хватает, а спрос превышает предложение, быстрый рост цен, вероятно, продолжится.
Мест в домах социального попечения стало больше, и это улучшило доступность услуги, но нехватка мест по-прежнему остается проблемой. С начала 2023 года по май 2024 года максимальное количество койко-мест в домах социального попечения увеличилось на 580 мест, что составляет рост на пять процентов. В то же время численность людей в домах социального попечения росла немного быстрее - на девять процентов, что говорит о высоком спросе и увеличении заполняемости домов. Наличие мест варьируется по регионам. Уровень цен выше и нехватка мест ощущается наиболее остро в Харьюмаа, где, например, на одного пенсионера по старости мест в домах социального попечения в пять раз меньше, чем в Пыльвамаа.
Хотя увеличение числа работников социального попечения является одной из причин роста цен, тот факт, что теперь на одного клиента приходится больше специалистов, является положительным моментом, который, как ожидается, поможет улучшить качество обслуживания. Число специалистов в домах социального попечения увеличилось на 15 процентов.
Госконтроль рекомендует Министерству социальных дел искать пути гармонизации финансирования услуг на муниципальном уровне. В рамках реформы системы социального попечения органы местного самоуправления получили дополнительные средства, однако распределение этих средств между муниципалитетами с учетом целей реформы не происходит равномерно. Фонд выравнивания доходов учитывает прогнозирующуюся стоимость услуг домов социального попечения, но не учитывает стоимости услуг, которые оказываются на дому, а также прочих услуг. В то же время приоритет развития услуги на дому является государственным приоритетом в области социального попечения, и министерство рассчитывает на то, что дополнительные денежные средства, выделенные органам местного самоуправления, также будут использованы для предложения услуги на дому.
Госконтроль рекомендует министру социальной защиты пересмотреть модель финансирования услуг домов социального попечения и сделать ее более устойчивой в отношении неконтролируемого роста цен, уменьшить бюрократию в модели финансирования соответствующих услуг и искать пути выравнивания системы финансирования органов местного самоуправления. В своем ответе на аудиторский отчет министр социальной защиты указала, что Министерство социальных дел вместе со сторонами, осуществляющими реформу в сфере социального попечения, планирует в 2025 году определить проблемные области, требующие срочного вмешательства, включая решение проблем, отмеченных в аудите Госконтроля. Исходя из этого будут планироваться необходимые действия на ближайшее будущее. По словам министра социальной защиты, более глубокая оценка воздействия первых результатов реформы системы социального попечения будет завершена во второй половине 2026 года
Справочная информация
Реформа системы социального попечения – это изменение принципов финансирования и требований к социальным услугам, связанным с долгосрочным уходом за людьми, которое базируется на поправках к Закону о социальном обеспечении и Закону о подоходном налоге, вступивших в силу 23 декабря 2022 года. Прежде всего, реформа касается услуг круглосуточного ухода вне дома, то есть услуг домов социального попечения, а также услуг, поддерживающих проживание дома. Пересмотренные принципы финансирования вступили в силу 1 июля 2023 года, а требования в отношении услуги на дому и услуги общего ухода вступят в силу в 2025 и 2026 году соответственно.
В 2023 году для покрытия расходов по проведению реформы органам местного самоуправления было выплачено 39,2 млн евро целевого пособия. С 2024 года эти деньги переведены в доходную базу органов местного самоуправления, и они распределяются между подоходным налогом на доход от государственной пенсии и фондом выравнивания. На момент проведения процедур аудита запланированная на 2024 год сумма этих средств составляла 59,4 млн евро.
Прямой обязанностью органа местного самоуправления является финансирование расходов на персонал в рамках стоимости места, в отношении которого может быть установлена предельная ставка. Предельная ставка будет, так сказать, привязана к человеку независимо от того, в каком доме социального попечения он будет получать услугу. Получатель услуги оплачивает проживание, питание и т. д., что не является расходами на персонал, но если у него недостаточно средств для покрытия собственного участия, местное самоуправление должно предоставить человеку дополнительную помощь на основе потребности.
Если доход получателя услуги меньше установленного в Эстонии среднего размера пенсии по старости, то в соответствии с законом орган местного самоуправления обязан выплатить компенсацию за более низкий доход. В то же врем местное самоуправление должно и после учета компенсации убедиться, что получатель услуги в состоянии оплатить собственное участие и что это не будет препятствовать получению услуги.
По данным регистра хозяйственной деятельности, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Эстонии насчитывалось около 230 домов общего социального попечения. В них проживало около 10 450 человек, 92процента из которых составляли пенсионеры по старости. В частных домах социального попечения находилось 60 процентов и в муниципальных домах социального попечения - сорок процентов получателей услуги.