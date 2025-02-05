Госконтроль: цель получить место в доме социального попечения за среднюю пенсию становится нереальной

Справочная информация

Реформа системы социального попечения – это изменение принципов финансирования и требований к социальным услугам, связанным с долгосрочным уходом за людьми, которое базируется на поправках к Закону о социальном обеспечении и Закону о подоходном налоге, вступивших в силу 23 декабря 2022 года. Прежде всего, реформа касается услуг круглосуточного ухода вне дома, то есть услуг домов социального попечения, а также услуг, поддерживающих проживание дома. Пересмотренные принципы финансирования вступили в силу 1 июля 2023 года, а требования в отношении услуги на дому и услуги общего ухода вступят в силу в 2025 и 2026 году соответственно.

В 2023 году для покрытия расходов по проведению реформы органам местного самоуправления было выплачено 39,2 млн евро целевого пособия. С 2024 года эти деньги переведены в доходную базу органов местного самоуправления, и они распределяются между подоходным налогом на доход от государственной пенсии и фондом выравнивания. На момент проведения процедур аудита запланированная на 2024 год сумма этих средств составляла 59,4 млн евро.

Прямой обязанностью органа местного самоуправления является финансирование расходов на персонал в рамках стоимости места, в отношении которого может быть установлена предельная ставка. Предельная ставка будет, так сказать, привязана к человеку независимо от того, в каком доме социального попечения он будет получать услугу. Получатель услуги оплачивает проживание, питание и т. д., что не является расходами на персонал, но если у него недостаточно средств для покрытия собственного участия, местное самоуправление должно предоставить человеку дополнительную помощь на основе потребности.

Если доход получателя услуги меньше установленного в Эстонии среднего размера пенсии по старости, то в соответствии с законом орган местного самоуправления обязан выплатить компенсацию за более низкий доход. В то же врем местное самоуправление должно и после учета компенсации убедиться, что получатель услуги в состоянии оплатить собственное участие и что это не будет препятствовать получению услуги.

По данным регистра хозяйственной деятельности, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Эстонии насчитывалось около 230 домов общего социального попечения. В них проживало около 10 450 человек, 92процента из которых составляли пенсионеры по старости. В частных домах социального попечения находилось 60 процентов и в муниципальных домах социального попечения - сорок процентов получателей услуги.