Кто может рассчитывать на возврат подоходного налога в этом году?

Из суммарного дохода человека можно вычесть общий необлагаемый налогом доход, расходы на обучение, пожертвования и взносы в третью пенсионную ступень. В отличие от предыдущих лет, больше нельзя вычитать из дохода проценты по кредиту или лизингу, взятому для приобретения жилья, а также получать дополнительную необлагаемую сумму за содержание двух и более детей. Также больше нельзя передавать необлагаемый налогом доход супругу или супруге.

Размер необлагаемой налогом суммы зависит от дохода. В отношении людей, которые еще не достигли пенсионного возраста и чей годовой доход составляет до 14 400 евро, применяется необлагаемая налогом сумма в размере 7848 евро в год. Если годовой доход находится в диапазоне от 14 400 до 25 200 евро, расчет необлагаемой суммы становится сложнее, поскольку она уменьшается по формуле: 7848 - 7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода - 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, необлагаемый налогом минимум отсутствует. В пенсионном возрасте необлагаемый минимум составляет 9312 евро в год.

Хотя в 2025 году ставка подоходного налога составляет 22%, в этом году подают декларации за 2024 год, и учитывается действовавшая тогда ставка налога, то есть 20%. Это означает, что, например, с взносов в третью пенсионную ступень, сделанных в 2024 году, государство вернет 20% налога, а с взносов, сделанных в 2025 году, уже 22%.

Возврат налога с третьей пенсионной ступени