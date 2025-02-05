Декларирование доходов за прошлый год стартует уже через десять дней, 15 февраля, и продлится до конца апреля. Возврат переплаченного подоходного налога начнется 5 марта. Что изменилось в этом году, кто может рассчитывать на возврат налога и на что следует обратить внимание при подаче налоговой декларации, объяснила руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг.
Кто может рассчитывать на возврат подоходного налога в этом году?
Из суммарного дохода человека можно вычесть общий необлагаемый налогом доход, расходы на обучение, пожертвования и взносы в третью пенсионную ступень. В отличие от предыдущих лет, больше нельзя вычитать из дохода проценты по кредиту или лизингу, взятому для приобретения жилья, а также получать дополнительную необлагаемую сумму за содержание двух и более детей. Также больше нельзя передавать необлагаемый налогом доход супругу или супруге.
Размер необлагаемой налогом суммы зависит от дохода. В отношении людей, которые еще не достигли пенсионного возраста и чей годовой доход составляет до 14 400 евро, применяется необлагаемая налогом сумма в размере 7848 евро в год. Если годовой доход находится в диапазоне от 14 400 до 25 200 евро, расчет необлагаемой суммы становится сложнее, поскольку она уменьшается по формуле: 7848 - 7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода - 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, необлагаемый налогом минимум отсутствует. В пенсионном возрасте необлагаемый минимум составляет 9312 евро в год.
Хотя в 2025 году ставка подоходного налога составляет 22%, в этом году подают декларации за 2024 год, и учитывается действовавшая тогда ставка налога, то есть 20%. Это означает, что, например, с взносов в третью пенсионную ступень, сделанных в 2024 году, государство вернет 20% налога, а с взносов, сделанных в 2025 году, уже 22%.
Возврат налога с третьей пенсионной ступени
Вероятно, наибольший возврат налога получат те, кто в прошлом году делал взносы в третью пенсионную ступень. Государство возвращает подоходный налог с этих взносов до тех пор, пока они не превышают 15% от годового брутто-дохода человека и не составляют более 6000 евро в год. Например, если доход это позволял и в 2024 году в третью пенсионную ступень было внесено 6000 евро, теперь можно получить 1200 евро налогового возврата. В связи с повышением подоходного налога возврат в будущем станет еще больше - если в 2025 году внести в третью пенсионную ступень 6000 евро, в 2026 году можно будет получить уже 1320 евро возврата.
Возврат подоходного налога делает третью пенсионную ступень одним из самых выгодных способов накопления и приумножения средств. Таким же налоговым преимуществом обладает и вторая пенсионная ступень, в которую взносы направляются непосредственно с зарплаты, то есть до уплаты подоходного налога.
Взносы в третью пенсионную ступень, как правило, отображаются в налоговой декларации автоматически. Однако если часть взносов была сделана в последние дни прошлого года (с 28 по 31 декабря 2024 года), они могут не отобразиться автоматически, и чтобы получить налоговый возврат их придется вводить вручную.
Возврат налога с пожертвований и расходов на обучение
По-прежнему можно вычитать из налогооблагаемого дохода пожертвования и расходы на обучение в пределах 1200 евро, но в объеме не более 50% дохода, облагаемого в Эстонии налогом. Например, если в 2024 году были задекларированы пожертвования и расходы на обучение в размере 1200 евро, возврат налога составит 240 евро. В 2025 году за такую же сумму возврат составит уже 264 евро.
Чтобы взрослый учащийся мог воспользоваться налоговой льготой в связи с дополнительным обучением, у учебного заведения должна быть соответствующая лицензия, либо оно должно зарегистрировать экономическую деятельность для проведения такого обучения. Чтобы получить налоговую льготу с пожертвований, они должны быть сделаны в пользу организаций, входящих в перечень имеющих соответствующие налоговые льготы, с которым можно ознакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента.
Учет дохода при продаже недвижимости
Подоходный налог должен быть уплачен государству с дохода, полученного от продажи недвижимости, то есть с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек купил недвижимость за 20 000 евро, а продал за 50 000 евро, то подоходный налог в размере 20% нужно заплатить с дохода в 30 000 евро. Если продавец способен документально подтвердить (например, чеками) инвестиции, сделанные для улучшения недвижимости (скажем, замена крыши дома или покупка новой кухонной мебели для квартиры), эти расходы можно вычесть из дохода.
Декларирование дохода при продаже своего жилья
Подоходный налог при продаже недвижимости уплачивать не нужно, если человек продает собственное жилье, причем такую сделку без возникновения налоговых обязательств можно совершать каждые два года. Если продается жилье, купленное с использованием жилищного кредита, проценты по кредиту можно вычитать из дохода до момента заключения сделки купли-продажи, то есть до даты перехода права собственности другому лицу.
Освобождение от подоходного налога при продаже возвращенного имущества и дачи
Кроме продажи собственного жилья, от подоходного налога также освобождена продажа неправомерно отчужденного и впоследствии возвращенного имущества, а также имущества, полученного в результате приватизации с преимущественным правом покупки. Не нужно платить налог и при продаже садового дома или дачи, если площадь земельного участка не превышает 2500 квадратных метров, а недвижимость находилась в собственности продавца не менее двух лет.
Расчет подоходного налога в случае наследования или дарения
Если продается унаследованное жилое помещение или дом, который наследник использовал в качестве места жительства до продажи, и за последние два года не продавал другого жилья, то подоходный налог на доход на продажу наследства не начисляется.
Однако, если продается имущество, полученное по наследству или в дар, которое продавец не использовал в качестве жилья, первоначальная цена имущества устанавливается в размере нуля евро, а подоходный налог должен быть уплачен в полном размере от цены продажи такого имущества. Например, если внук продал унаследованную от бабушки или дедушки квартиру за 100 000 евро, а бабушка или дедушка приобрели ее за 70 000 евро, стоимость покупки бабушки не учитывается, и налог уплачивается со всей суммы продажи.
Подача декларации и использование возврата
Декларировать доходы за 2024 год проще всего в электронной среде e-MTA, доступ к которой возможен при наличии действующей ID-карты, Smart-ID или Мобильного ID с актуальными PIN-кодами. Если есть техническая возможность пользоваться e-MTA, электронная услуга «Мои доходы» предоставляет обзор того, кто и в каком размере выплачивал человеку средства в 2024 году, а также какая часть необлагаемой налогом суммы была использована. Здесь же можно увидеть ожидаемые обязательства по подоходному налогу. Окончательная сумма подоходного налога или возврата определяется после подачи декларации с учетом всех налогооблагаемых доходов и налоговых льгот.
Получив возврат переплаченного подоходного налога, тщательно подумайте, как разумно использовать эти деньги. Например, на сайте MTA вы можете с легкостью пожертвовать возврат подоходного налога или его часть признанным на государственном уровне некоммерческим организациям, фондам и религиозным объединениям, которые включены MTA в список организаций, имеющих льготы по подоходному налогу.
Возврат подоходного налога также может стать хорошей возможностью начать экономить или приумножать свои средства. Например, возвращенный подоходный налог может быть направлен на срочные или сберегательные депозиты, предлагаемые банками для получения процентов, или можно сделать взносы в третью пенсионную ступень, используя деньги для повторного получения налоговой льготы в следующем году.
Также часть возврата подоходного налога можно оставить на счете Налогово-таможенного департамента для погашения будущих обязательств. К таким будущим обязательствам могут относиться, например, подоходный налог, земельный налог, сбор за регистрацию автомобиля или мотоцикла, либо таможенные и импортные пошлины.