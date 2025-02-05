Криштиану Роналду раскритиковал своих бывших тренеров

«У меня было много плохих тренеров. Они ни черта не понимают в футболе», – заявил Роналду, имея в виду тех специалистов, которые не играли на высоком уровне до того, как стали тренерами.

По словам Роналду, опыт игрока является необходимым условием для того, чтобы стать хорошим тренером. «Если человек не был игроком и не находился в раздевалке, это очень сложно. Невозможно. Посмотрите на 50 лучших тренеров в истории – 48 из них были футболистами. У меня самого нет любимого тренера, но я учился у каждого наставника, с кем работал», – добавил он.

Роналду не назвал ни одного из «плохих тренеров» поименно. Однако британские СМИ связывают его критику с конфликтом с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

В интервью Роналду также рассказал о времени, проведенном в Испании. «Мадрид всегда будет в моем сердце, там я был самым счастливым. Мой сын – большой фанат «Реала». Я злюсь, когда он говорит, что Мбаппе лучше меня», – пошутил Роналду.

На вопрос журналиста о том, кто является величайшим футболистом всех времен, Роналду ответил: «Я. Потому что я быстр, силен, забиваю голы головой, левой ногой, и никто никогда не был более совершенным, чем я. Ты можешь предпочитать Пеле, Месси и так далее. Но если я завершу карьеру с 925 голами, для меня это уже не будет иметь значения. Я – лучший за всю историю. Точка», – подытожил он.

