Марганцевые месторождения находятся на правом берегу Днепра, но на юге Днепропетровской области. То есть они расположены довольно близко к линии фронта, а горнообогатительные комбинаты по этой причине даже страдают от обстрелов.

Помимо уже активно разрабатывающихся месторождений титановых и циркониевых руд, которые тоже западнее Днепра, есть в тех же регионах запасы редкоземельных металлов, ряда других видов ценного сырья, например, графита и урановых руд. Все это добывается с той или иной интенсивностью. Например, на урановых месторождениях еще с советских времен работает Восточный горно-обогатительный комбинат.

А вот единственное месторождения лития, которое было начали разрабатывать - кстати, самое крупное в стране, - оно находится как раз на линии фронта. Еще два довольно крупных месторождения лития были разведаны в Кировоградской области, западнее Днепра. Но их еще не начали разрабатывать, как и менее крупное месторождение лития на юге Запорожской области, в оккупированном Приазовье.

Редкоземельная руда. Снимок иллюстративный. Фото: NAYAN STHANKIYA

К слову сказать: разведанные запасы лития в Украине не так уж чтобы особенно велики. Их оценивают примерно в полмиллиона тонн чистого металла. Это весьма скромно на фоне не только десятков миллионов тонн в Чили и Аргентине, но даже на фоне нескольких миллионов тонн в Чехии.