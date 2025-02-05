Самая громкая история минувшей недели - предложение Трампа Украине поделиться доступом к месторождениям ценных металлов в обмен на помощь. Еще много говорили о перспективе выборов уже в нынешнем году, а кроме того, о том, как остановка работы американского агентства USAID повлияла на украинские СМИ и на местные общественные организации. Конечно, в центре внимания были тяжелые бои в Курской области и на Донбассе, а также сигналы о том, что украинское командование решило начать реформирование Вооруженных сил прямо во время этих боев. И все это на фоне активных консультаций перед возможными переговорами об остановке военных действий.
Редкие металлы в обмен на помощь США и перспективы президентских выборов уже в этом году. Обзор событий в Украине (1)
Заявление Дональда Трампа о желании США получить доступ к украинским месторождениями редкоземельных металлов, лития и ряда других видов ценного минерального сырья в обмен на продолжение военной и другой помощи Украине – это не на пустом месте возникло. Да, американский президент изложил эту идею 3 февраля, но украинский президент Владимир Зеленский упоминал такую возможность еще осенью минувшего года, когда презентовал свой план победы.
Как к такой перспективе относятся украинцы? Двояко: одни считают, что приход крупных американских компаний создаст у Вашингтона мотивацию активнее поддерживать Киев и, в конце концов, гарантирует безопасность. Примерно так, как это случилось с кувейтскими нефтяными месторождениями после вторжения войск Саддама Хуссейна. Другие кривятся и ссылаются на то, что ресурсы должны принадлежать народу, а не заокеанским или западноевропейским корпорациям.
Реалисты имеют третью точку зрения - американцев еще уговорить надо влезть в доразведку и разработку перспективных месторождений ценного минерального сырья, которое необходимо современным производствам электронной продукции, электрических машин и энергооборудования. Но если уговорить на приемлемых условиях удастся - это будет точно ситуацией, которую обозначают нынче как win-win, то есть обоюдно очень выгодной.
Как из-под земли
На следующий день после заявления Трампа Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси воспользовался случаем и подтвердил, что Украина готова рассмотреть такое соглашение. Интересно, что в социальных сетях практически не встречалось массовых жестких возражений со стороны обычных украинцев. Хотя вопрос об использовании природных ресурсов до начала российского полномасштабного вторжения циркулировал в публичных дискуссиях очень и очень активно.
Среди предвыборных обещаний Владимира Зеленского в 2019 году было и такое, что обещало создание чего-то вроде общенационального фонда, в котором должны были аккумулироваться доходы от эксплуатации природных ресурсов. И посредством того фонда каждый украинский гражданин мог бы иметь непосредственный доступ к тем доходам. Но потом случился COVID-19, за ним - полномасштабное вторжение РФ. В общем, не сложилось пока что.
Когда началась полномасштабная война, партнеры начали помогать Украине деньгами и оружием, а среди лидеров по масштабам такой поддержки были, конечно, США. Более того, активные поставки американского оружия начались даже за пару месяцев до вторжения потому что растущую угрозу со стороны РФ стало ну слишком уж отчетливо видно. После своего избрания Трамп стал делать то, что он обещал избирателям - взялся воплощать в жизнь идею о сокращении государственных расходов. Он и раньше-то настаивал на том, что Европа должна активнее платить за свою безопасность. В том числе - поддерживать Украину деньгами, в частности - оплачивать американские поставки вооружений.
И вот теперь Дональд Трамп, похоже, решил, что прежние предложения Киева по поводу совместного использования украинских минеральных ресурсов стоит вынести на стол. Ресурсы в стране есть: от колоссальных даже по мировым меркам запасов железной и марганцевой руд до разнообразных ценных металлов - редкоземельных и просто цветных. С марганцем и железом проще всего - они разрабатываются уже более ста лет, большинство месторождений находятся на Правобережной Украине, то есть на запад от Днепра. Есть также одно огромное месторождение в Полтавской области, восточнее Днепра, но оно весьма далеко от линии фронта.
Марганцевые месторождения находятся на правом берегу Днепра, но на юге Днепропетровской области. То есть они расположены довольно близко к линии фронта, а горнообогатительные комбинаты по этой причине даже страдают от обстрелов.
Помимо уже активно разрабатывающихся месторождений титановых и циркониевых руд, которые тоже западнее Днепра, есть в тех же регионах запасы редкоземельных металлов, ряда других видов ценного сырья, например, графита и урановых руд. Все это добывается с той или иной интенсивностью. Например, на урановых месторождениях еще с советских времен работает Восточный горно-обогатительный комбинат.
А вот единственное месторождения лития, которое было начали разрабатывать - кстати, самое крупное в стране, - оно находится как раз на линии фронта. Еще два довольно крупных месторождения лития были разведаны в Кировоградской области, западнее Днепра. Но их еще не начали разрабатывать, как и менее крупное месторождение лития на юге Запорожской области, в оккупированном Приазовье.
К слову сказать: разведанные запасы лития в Украине не так уж чтобы особенно велики. Их оценивают примерно в полмиллиона тонн чистого металла. Это весьма скромно на фоне не только десятков миллионов тонн в Чили и Аргентине, но даже на фоне нескольких миллионов тонн в Чехии.
Тут самое время стоит добавить, что в Украине точно есть перспективные районы, где геологи прогнозируют выявление и других месторождений лития и всего прочего. Потому что на территории Украины находятся очень интересные геологические структуры, которые образовались в результате постепенного разрушения очень древнего горного массива - Украинского щита. Но пока все никак не доходили руки взяться за детальную геологоразведку. Внимание к весьма специфическим месторождениям резко усилилось в последние 20 лет - ввиду бурного развития электроники и новых технологий в энергетике. Тот же литий в колоссальных количествах поглощает производство аккумуляторов для электромобилей и электроники.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
«Еще уговорить надо»
К перспективным месторождениям присматривались еще шесть лет назад высокие чиновники из Брюсселя, не только из Вашингтона. Но мешала та экономическая политика, которая еще со времен Кучмы и Януковича формировалась таким образом, что, образно говоря, «Техас разрешалось грабить исключительно техасцам». Недолгий период стремительного марша в сторону евроинтеграции во времена президенства Виктора Ющенко практически ничего не изменил в этом смысле.
Наиболее громкой была история вокруг соглашения с компанией Chevron о добыче сланцевого газа на Донбассе. Само соглашение было подписано в конце 2013 года, а уже через несколько месяцев президентом Украины был избран Ющенко. Но это проекту не помогло - он закончился провалом. Хотя подтвержденные месторождения сланцевого газа в Украине - колоссальны. Но ни одно до сих пор не разрабатывается, хотя еще с 50-х годов в Украине добывается газ на традиционных месторождениях.
Та история с провалом проекта добычи сланцевого газа оказалась очень мощной прививкой от добросовестного предпринимательского авантюризма - иностранные инвесторы не решались заходить в добычу украинских полезных ископаемых. Наиболее крупным состоявшимся проектом является покупка индийско-европейской группой Миттал Стил Криворожского металлургического комбината, в состав которого входят горнодобываюшие предприятия. Но это, скорее, исключение.
Совсем недавно международная группа с азербайджанскими корнями NEQSOL Holding купила на приватизационном конкурсе «Объединенную горно-химическую компанию», которая имеет в своем составе титановые рудники в Житомирской области, что на запад от Днепра. Кстати, NEQSOL Holding также является владельцем одного из трех украинских мобильных операторов - Vodafone Украина. Так вот: некоторые эксперты полагают, что покупка была мотивирована интересом к производству дефицитного титанорудного концентрата лишь отчасти. А отчасти мотив состоял в том, что группа могла таким образом инвестировать дивиденды от принадлежащего ей мобильного оператора, так как вывод дивидендов за рубеж существенно ограничен в связи с военным положением.
Так что история с покупкой титановых рудников - тоже исключение. У этих двух исключений - Меткомбината АрселорМиттал Кривой Рог и компании «Объединенная горно-химическая компания» есть нечто общее: на момент приобретения рудники уже были не только разведаны, но также построены и эксплуатировались. То есть задолго до приобретения были решены проблемы с получением землеотводов и разнообразных разрешений. Для потенциальных пользователей даже очень привлекательных украинских месторождений этот этап является колоссальной проблемой.
И все же солидная мотивация у ЕС, Великобритании и США по поводу доступа к украинским месторождениям ценного минерального сырья все же есть. Это близость таких месторождений к производственным площадкам Европе, а также то обстоятельство, что такие источники ценных минералов будут альтернативой КНР, например, как в случае с литием.
На знаменах европейских и американских политиков большими буквами написано слово «Диверсификация». По нынешним временам диверсификация источников критически важных материалов - это не только вопрос экономики, а уже и вопрос национальной безопасности, за которую денег не особо-то и жалко. Особенно, глядя на нынешние торговые войны. Мы ж помним решения Пекина об ограничении экспорта ценных минералов?
Помощь на паузе
Ситуация после резкой остановки финансирования разнообразных проектов в Украине со стороны американского правительственного агентства USAID лишь в очень малой мере была связана с тем, как эта помощь использовалась именно в Украине. Претензии были точно не к Киеву.
Потому что проекты USAID в Украине по восстановления энергетики и инфраструктуры, а также поддержки здравоохранения, образования, местного самоуправления и мелких фермеров - все это логично и объяснимо в стране, которая защищает от российских агрессоров свою независимость и территориальную целостность.
Но так уж получилось, что на стоп пока что поставлены и эти абсолютно, жизненно необходимые программы. Одновременно в Украине поставлены на стоп и программы поддержки местных СМИ, а также институтов гражданского общества - общественных организаций самого разного рода.
Граждане воюющей страны - они точно не самые щедрые спонсоры общественных организаций и независимых медиа. Как сказал один мой коллега, «лучше задонатьте на украинскую армию». Однако происходящее приобретает совершенно особый привкус ввиду резко активизировавшихся политиков. Логическая цепочка проста: «Трамп пообещал принудить Путина к заключению если не мира, то прекращения огня» - «Перемирие создаст условия для выборов» - «А тут еще и наши партнеры жестко намекают на желательность выборов, так все сроки очередных выборов уже давно вышли». Где-то тут очень нужны независимые медиа и гражданские активисты. Но их финансирование извне поставлено на паузу.
Конечно, предвыборная пустопорожняя суета создает совершенно противоположные течения. Активизируются российские «сетки» - пропагандистские каналы и площадки в соцсетях. Оппозиционеры, хотя далеко и не все, примеряют на себя одежды «миротворцев», правда, скорее «псевдо-миротворцев». Обычные люди намного острее, чем полгода-год назад воспринимают любые эксцессы и коррупционные скандалы, связанные с армией, мобилизацией и действиями властей в целом. Потому что сказываются обычная человеческая усталость и растущий общественный запрос на такой жуткий дефицит, как справедливость.
С другой стороны, руководство страны старается усилить позиции Украины накануне возможного старта переговоров о заключении мира либо перемирия. В ход идут совершенно логичные действия - активизация на фронте, реформирование вооруженных сил - к примеру, готовится переход с бригадной на корпусную структуру, усиливаются атаки на российские военные объекты в глубоком тылу. Армия и другие силы обороны? Военные? Солдаты, офицеры? Они просто воюют, чтобы не пропустить российских агрессоров сквозь Украину дальше на запад.
Это все стоит Украине колоссальных усилий и немалой крови. Если ради большей военной поддержки надо поделиться украинским литием - не вопрос. Особенно охотно готовы поделиться с партнерами теми месторождениями ценных минералов, которые временно оккупированы. «Поставки донецкого лития. Условия - самовывоз», - отшучиваются тут.