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Шестимесячный Euribor продолжает радовать обладателей жилищных кредитов (2)

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Базовая процентная ставка большинства жилищных кредитов в Эстонии, шестимесячный Euribor, резко снизилась.
Базовая процентная ставка большинства жилищных кредитов в Эстонии, шестимесячный Euribor, резко снизилась. Фото: Mihkel Maripuu

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 3 февраля опустилась до 2,536%, пишет Rus.ERR.

Это самый низкий показатель с 15 декабря 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.

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