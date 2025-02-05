Взаимные поставки оружия стали главным аспектом сотрудничества России и Ирана последних лет. Подписанный в январе договор о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана призван дать отношениям стран «дополнительный импульс» и в этой сфере. Между тем, развивать это сотрудничество странам предстоит в условиях потери влияния в ключевом для них государстве на Ближнем Востоке - Сирии.
Детские игрушки и большие пушки. Как Иран и Россия поставляли оружие через Сирию и что с этим будет после падения Асада
Би-би-си рассказывает, как до последнего времени была устроена логистика теневых поставок оружия через Сирию при Башаре Асаде и что останется от этого сотрудничества теперь.
Детонация одеял
1 октября 2024 года российский пропагандистский канал RT показал удивительный ролик: пять минут без комментариев камера проводит в сирийском аэропорту города Латакия. Международный аэропорт, до свержения режима Асада носивший имя его старшего брата Басиля, с 2015 года стал базой для основных сил Группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской республике. Сначала камера долго снимает название аэропорта, потом садящийся грузовой Boeing с маркировкой иранской компании Qeshm Fars Air, а потом его разгрузку.
Из борта достают множество мешков. Кроме профессиональной камеры, это снимают несколько человек на телефоны, включая двух людей в камуфляже с шевронами российской военной полиции. Под камеры мешки разрезают, демонстрируют связки одеял зеленого цвета. На этом сюжет заканчивается.
Позже представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР на брифинге сообщил, что это гуманитарная помощь, переданная Россией «беженцам и вынужденным переселенцам».
Неожиданное развитие сюжет получил два дня спустя. 3 октября ряд арабских и западных СМИ, включая Bild, рассказали, что израильские ВВС накануне ночью нанесли авиаудар по российской базе Хмеймим. На кадрах, по мнению ISW, Института изучения войны, виден не только пожар, но и вторичные взрывы.
Собеседник Би-би-си, попросивший сохранить свою анонимность, но хорошо знакомый с положением дел на российской базе в Хмеймиме, тогда сыронизировал: «Ну всем известно, что одеяла хорошо детонируют». На уточняющий вопрос, присылает ли Иран через российских военных - а именно они контролируют получение и распределение гуманитарной помощи в Сирии - оружие или что-либо в этом роде, он ответил: «Вы какого ответа ждете? "Одеяла" взорвались так, что чуть Хмеймим не снесло».
Иранская компания Qeshm Fars Air базируется в международном аэропорту имени Имама Хомейни. «Частные формально, но там Корпус [стражей исламской революции] в собственниках по факту, - говорит о компании авиационный эксперт, пожелавший сохранить анонимность, и добавляет, что в Иране очень многие формально частные компании по факту государственные.
- Обычно Qeshm Fars Air ведет деятельность из IKA [тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни], а все грузы военного назначения идут из THR [Международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране]. Никак международный груз не мог идти из России или из-за рубежа через "Мехрабад", никакие одеяла и никакая гуманитарка. Только чисто иранский военный карго-груз».
Впервые о том, что Qeshm Fars Air подозревают в перевозке оружия в Ливан для боевиков «Хезболлы», сообщил еще в 2018 году Fox News. Телеканал со ссылкой на западные разведывательные источники сообщал, что те обратили внимание на необычные маршруты авиаперелетов, которые Иран использовал для обхода слежки. Так, один самолет Qeshm Fars Air летел из Тегерана через Дамаск необычным маршрутом над северным Ливаном. По данным разведки, самолет перевозил компоненты для иранского производства высокоточного оружия в Ливане. Другой рейс - прямой, из Тегерана в Бейрут - тоже летел нестандартным маршрутом через север Сирии.
Как отмечал Fox News, Qeshm Fars Air, связанная с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), закрывалась в 2013 году, но возобновила деятельность в 2017 году. Телеканал сообщал, что компания используется для контрабанды оружия, а в ее руководстве есть представители КСИР.
Связь Qeshm Fars Air и Корпуса отмечали и другие западные наблюдатели - еще в 2019-м оба грузовых самолета компании попали под санкции США, а после начала вторжения России в Украину - под вторичные санкции за нарушение санкций в отношении России. У Qeshm Fars Air два грузовых самолета Boeing, один из которых последние три года никуда не летает. Второй же - как раз доставивший груз, заявленный как гуманитарная помощь - за 2024 год летал в сирийскую Латакию четыре раза, в последний раз - 13 октября.
Востоковед Никита Смагин в разговоре с Би-би-си заметил, что случай Qeshm Fars Air не уникален - многие иранские компании под санкциями Запада, и многие так или иначе использовались в военных целях. Qeshm Fars Air он назвал относительно обычной иранской компанией - он вспоминает, что даже когда-то летал ее пассажирским рейсом на остров Кешм.
«То, что Россия предоставляла возможности иранцам использовать свой аэропорт [для переброски грузов в Ливан] - логично, в противном случае Израиль мог всегда по ним нанести удар и любой груз перехватить», - сказал Смагин. При этом он не считает Хмеймим ключевым транзитным узлом для Ирана: «У Ирана был логистический мост наземный, по нему регулярно Израиль наносил удары, но все равно большая часть того, что там проходило, попадало и в Сирию, и в Ливан и не через российские базы».
По его мнению, если Иран и использовал Хмеймим от случая к случаю как перевалочный пункт, «то это были незначительные совершенно вещи» - важнее были наземный логистический мост и возможность переброски по морю.
«[Сейчас]Иран потерял уже почти все за счет того, что Сирия ушла из его сферы влияния. Какие-то отдельные поставки еще теоретически можно осуществлять через Хмеймим, но если Россия и позволит это делать, то тут же она резко сократит [для себя] возможность договориться с новыми властями Сирии». Смагин считает, что это сейчас для России важнее. Ради сохранения базы, по его мнению, Москва может согласиться помогать Дамаску обслуживать оставшуюся у Сирии старую советскую технику.
Живой щит
Кроме крупных иранских аэропортов, Boeing 747-281F EP-FAB, принадлежавший Qeshm Fars Air, несколько раз летал в Африку, в Эритрею (садился с выключенным транспондером) и в Порт-Судан. Эритреей больше 30 лет управляет жесткий авторитарный президент Исайяс Афеворки, а Суданом с переворота 2019 года - Переходный временный военный совет под руководством Абделя Фаттаха Абдуррахмана аль-Бурхана.
Обе страны много торгуют оружием, в частности, с Россией. Еще в 2017 году около половины всего импорта вооружений Хартума приходилось на Россию, и было подписано соглашение о создании военно-морской базы на Красном море для российских судов, в том числе для судов на ядерном топливе.
В начале вторжения России в Украину Эритрея голосовала против резолюции ООН, осуждающей нападение и аннексию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а Судан воздержался.
«В начале 2023-го мы впервые заметили на авиабазе Хмеймим определенные иранские самолеты - известные тем, что на них возили оружие по всему региону», - рассказала Би-би-си Сарит Зехави, подполковник ЦАХАЛ в отставке, специализировавшаяся на военной разведке, сейчас - основательница и президент израильского исследовательского центра «Alma».
«Израиль атаковал другие аэропорты в Сирии - в Дамаске и Алеппо, там эти самолеты приземляться не могли, и вот они нашли альтернативу», - сказала Зехави. По ее словам, «Alma» еще в 2023, только отследив первые иранские самолеты, приземляющиеся в Хмеймиме, предупредила, что иранцы могут воспользоваться базой для поставок оружия, а русские будут их живым щитом.
«Когда мы увидели иранские дроны в Украине, мы сразу задались вопросом - чем Россия будет за них расплачиваться. Первое, о чем я подумала - что это будет Сирия, что Россия захочет расплатиться Сирией и дать Ирану преимущества там. Иран же в первую очередь рассчитывал, что, используя базу совместно с россиянами, получит иммунитет [от израильских ударов] - чего в итоге не случилось, заметила президент центра Alma.
Должна ли была Россия по условиям «контракта» защищать иранские самолеты от израильских ударов, Зехави не знает: «У Израиля нет интереса атаковать Россию в Сирии. Они предпринимают меры, чтобы русские от атак Израиля по Сирии не пострадали, и делают это годами». По ее словам, у ЦАХАЛа и российских вооруженных сил есть канал связи специально для этих целей и то, что пока в результате израильских ударов русские не пострадали, показывает, что канал работает.
Насколько большой процент оружейных поставок Ирана проходил через Хмеймим, Зехави сказать затруднилась. Этот маршрут не единственный, Иран также поставлял оружие по земле через сирийско-ливанскую границу. В начале октября ЦАХАЛ заявила, что уничтожила туннель общей протяженностью около трех с половиной километров на границе Сирии и Ливана, через который якобы поставлялось оружие для «Хезболлы».
Вообще сотрудничество Ирана и России в поставках оружия - не что-то новое, сказала Зехави. Новинка, по ее словам, то, что Россия теперь покупает оружие у Ирана: «Мы привыкли, что обычно-то было наоборот». Финансовый вопрос сблизил страны, считает президент Alma. Иран, Россия, а также Китай, Северная Корея, Сирия, Венесуэла - страны, попавшие под ограничения, торгуют друг с другом и создают альтернативную экономику для обхода санкций.
Иран и его прокси «Хезболла» из соседнего Ливана активно поддерживали режим Асада в войне в десятых годах. Режим Асада был ключевым участником так называемой Оси сопротивления - так называют неофициальную шиитскую военно-политическую коалицию на Ближнем Востоке, которую возглавляет Иран.
Сейчас власть в Сирии неустойчива и контролируется разными военными группировками, которые все враждебны Ирану. Что в этих условиях произойдет с российскими военными базами и, во-вторых, с коридором, по которому Иран снабжал оружием группировки «оси», в первую очередь «Хезболлу» - вопрос открытый.
«Корнеты» в нейлоне
Комната, на полу пакеты, коробки, игрушки - хозяева будто бросили вещи во время переезда. В кадре стоит солдат, возле него валяется желтый Винни-Пух. Дальше камера показывает сломанную перегородку в углу комнаты. Это видео опубликовала 3 ноября 2024 пресс-служба ЦАХАЛ.
«Мы зашли в детскую комнату, где была фальш-стена. Мы эту стену сломали, и за ней оказалась первая находка», - рассказывает Би-би-си один из израильских военных, участвовавших в операции. Он попросил об анонимности в целях собственной безопасности. Находкой оказался склад оружия российского производства. Обнаружили его в ноябре прошлого года в двухэтажной вилле в деревне на юге Ливана. Осенью армия Израиля проводила в регионе рейды против объектов «Хезболлы».
«Классическая арабская деревня - как плохо она может выглядеть, так она и выглядит», - так собеседник Би-би-си, участвовавший в рейде, описывает увиденное. Он с сослуживцами оказался там уже после того, как «Хезболла» оттуда отступила. В довольно бедной деревне израильские солдаты встречали относительно богатые дома: двух- и трехэтажные каменные виллы, с гаражами, иногда с бассейнами под землей. Их они обыскивали в первую очередь. «Внутри - цыганское барокко, золото это ублюдское абсолютно, полиуретановые барельефы на стенах и на потолке», - так собеседник Би-би-си рассказывает об интерьерах.
Помимо 10-15-летних «Калашниковых» с боеприпасами, среди находок ЦАХАЛ в деревнях Южного Ливана оказалось и тяжелое российское оружие - например, ракеты для противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
В других домах, по его словам, хорошие диваны, приятное освещение, телевизор на стене, печь: «По местным меркам, очень круто». В каждом втором таком доме, говорит военный, они с сослуживцами находили склады оружия.
Собеседник Би-би-си убежден, что хозяева этих домов имели отношение к «Хезболле»: «У них висели портреты [убитого в сентябре 2024 года лидера движения Хасана] Насраллы». Они с сослуживцами обыскали четыре дома и нашли в общей сложности 15-20 ракет для «Корнета», а кроме того - мины, ручные гранаты и реактивные для РПГ, патроны и консервы.
«Это боезапас для того, чтобы обстреливать города, это не оружие для боестолкновений с израильской армией. В среднем, в каждом доме [оружия], наверное, на отряд в пять-шесть человек», - говорит он.
Пусковой установки для «Корнета» военные, по словам собеседника Би-би-си, не нашли, но, судя по фотографиям, отступающие боевики оставили ящик от нее (Би-би-си заметила на фотографиях обнаруженного оружия ящик с соответствующим индексом).
Судя по другим снимкам результатов рейда, которые есть в распоряжении Би-би-си, израильские военные нашли два типа ракет для «Корнетов» - с тандемно-кумулятивной боевой частью и с фугасной. Первые в основном используются для поражения защищенных целей, например, танков: первый заряд пробивает броню, второй взрывается внутри танка. Вторые, как правило, применяются для поражения живой силы противника и слабозащищенных целей. Дальность стрельбы у этих ракет одинаковая - до 5500 м. «Прямая линия от этих деревень до городов израильских - три километра», - заметил собеседник Би-би-си.
Оружие, по его словам, «Хезболла» оставила, потому что вывезти его незаметно было невозможно: одна ракета для «Корнета» весит 29 кг. В Ливан из Сирии арсенал, вероятно, везли на машинах. С началом операции Израиля на юге страны осенью 2024 года дороги обстреливались израильскими ВВС.
Собеседник Би-би-си убежден, что найденное им с сослуживцами оружие - новое. Ракеты лежали на импровизированных складах в домах герметично упакованные в нейлон с влагопоглощающими пакетами и наклейками-индикаторами влажности. В ящиках с ракетами нашлись инструкции по их применению на русском и арабском.
«Кстати, отдельный прикол - в этих инструкциях [на арабском] используют фотографии израильских солдат и израильских танков, когда объясняют, как стрелять, - рассказывает собеседник Би-би-си. - Там прямо с картинками объяснение, как убивать людей».
Маршруты «Корнетов»
В Ливан это оружие могло попасть из Сирии, предполагает собеседник Би-би-си. Аргумент в пользу этой версии - в домах, где ЦАХАЛ обнаружил склады, военные нашли еще и сирийские деньги. Скорее всего, это валюта, которой люди, перевозившие оружие, пользовались в дорожных кафе в Сирии. То, что они оставили эти деньги, неудивительно, они ничего не стоят, говорит собеседник Би-би-си, один доллар США - это 13 тыс. сирийских фунтов.
«Оружие, которое мы нашли, с печатями и пломбами Рособоронэкспорта, то есть продано было некой официальной организации. Первая такая организации, которая приходит в голову в этой ситуации, это сирийская армия, армия Асада. Она, как мы знаем, имеет тесные связи с сирийской "Хезболлой", а та, в свою очередь, имеет тесные связи с ливанской "Хезболлой"», - говорит собеседник Би-би-си.
Большая часть российского оружия, обнаруженного ЦАХАЛ в Ливане, попала туда из сирийской национальной армии, также считает один из представителей западных разведслужб. Он общался с Би-би-си на условиях анонимности, так как не уполномочен коммментировать эту тему в СМИ.
Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники ранее также писала, что часть найденного ЦАХАЛ в Южном Ливане оружия, включая ракеты для «Корнета» 2020 года производства, попали туда с российских складов в соседней Сирии. Издание отмечало, что до рейда в Южном Ливане израильское военное руководство считало, что «Хезболла» обладает только старым советским оружием, но то, что, как оказалось, движение получило с сирийских складов, значительно усилило возможности «Хезболлы» для противодействия Израилю.
«Корнеты» - чуть ли не самое эффективное оружие в арсенале «Хезболлы», и его использовали для убийства израильских солдат. С 8 октября 2023 года до заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской радикальной группировкой «Хезболла» в конце ноября 2024-го общие потери ЦАХАЛ в северной кампании, по данным израильских властей, составили более 80 военных и еще 47 гражданских.
Собеседник Би-би-си из числа военных, участвовавших в рейде ЦАХАЛ в Южном Ливане, тактику «Хезболлы» описывает на таком примере: «В начале северной кампании зашли вглубь [Южного Ливана] наши солдаты, они [боевики "Хезболлы"] выстрелили из РПГ, наши подтянули силы, чтобы эвакуировать раненых, они выстрелили еще раз, и эта спираль раскручивалась, пока не прилетели боевые вертолеты».
Напрямую, по его словам, «Хезболла» в бой с израильской армией старается не вступать.
Обвинения в передаче российского оружия «Хезболле» звучали еще в конце 2005 года от главы израильской военной разведки генерал-майора Аарона Зеэви-Фаркаша. В интервью изданию «Едиот Ахронот» он заявил, что боевики «Хезболлы» используют российские гранатометы и советские неуправляемые ракеты. Израильская разведка уже тогда утверждала, что оружие попало к «Хезболле» через Сирию, которая ранее приобрела его у России.
Российские «Корнеты» начали попадать «Хезболле» еще в начале 2000-х. «Хезболла» использовала противотанковые комплексы в боевых действиях на юге Ливана в 2006 году во время Второй ливанской войны. Москва те обвинения отвергала - тогдашний министр обороны Сергей Иванов назвал израильские заявления о российских «Корнетах» в руках «Хезболлы» «полной чушью». А министр иностранных дел Сергей Лавров считал обвинения Тель-Авива бездоказательными. Он подчеркивал, что «в каждом контракте, соответствующем международным правилам, предусматривается, что передача поставляемой техники третьим сторонам не допускается», и обещал, что российские власти разберутся в ситуации.
В 2013 году генсекретарь «Хезболлы» Насралла сказал в интервью проиранскому телеканалу «Аль-Маядин», что «Корнеты», которыми во время той войны уничтожали израильские танки, движение получило из Сирии.
Впоследствии «Хезболла» и ХАМАС еще несколько раз запускали ПТРК по израильским целям, в том числе в 2011 году палестинские боевики выстрелили противотанковой ракетой по школьному автобусу, погиб один человек. Израильская газета «Едиот Ахронот» тогда писала, что Тель-Авив направил Москве ноту протеста с требованием расследовать факт приобретения боевиками группировки ХАМАС этого вооружения, российские власти не подтверждали получения таких запросов.
По словам востоковеда Никиты Смагина, до 2024 года сирийцы периодически передавали расквартированной в Сирии «Хезболле» российское оружие, которое потом уходило в Ливан: «У России интенции [передавать оружие] не было, но они закрывали на это глаза - они не могли не знать, что что-то утекает, но, видимо, серьезно этому противодействовать то ли не хотели, то ли не могли». То вооружение, которое периодически попадало боевикам, попадало им не в больших количествах, считает Смагин, сирийская армия вполне могла передать его по своей инициативе, а Россия не пыталась это пресекать.
По мнению Смагина, до 2022 года израильская позиция была слишком важна для России, чтобы она открыто начала поставлять «Хезболле» оружие - группировке что-то доставалось по недосмотру или по стечению обстоятельств: «Потом ситуация, понятно, меняется, израильское мнение уже в меньшей степени учитывают, но, опять же, каких-то подтверждений того, что Россия прямо передавала и именно "Хезболле" - нет, - сказал Смагин. - Многие ждали, что начнет Россия поставлять, но ничего такого я не видел».
«Хезболла» была одним из ключевых союзников сирийской армии, она действовала в координации с российскими военными в Сирии, но за последний год ее позиции значительно ослабли - группировка понесла серьезные потери в Ливане из-за ударов Израиля. Ослабление «Хезболлы» стало одним из факторов крушения режима Башара Асада.
«Огромное количество оружия, которое было у сирийских властей, сейчас уничтожено», - говорит востоковед Никита Смагин. Израиль после падения режима Асада массированно наносил удары по складам оружия в Сирии - израильские власти сообщали, что ликвидировали до 80% сирийского арсенала. У новых сирийских властей очень мало возможностей что-то передать «Хезболле», даже если бы они этого хотели, считает Смагин.