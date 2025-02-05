Детские игрушки и большие пушки. Как Иран и Россия поставляли оружие через Сирию и что с этим будет после падения Асада

Российские «Корнеты» начали попадать «Хезболле» еще в начале 2000-х. «Хезболла» использовала противотанковые комплексы в боевых действиях на юге Ливана в 2006 году во время Второй ливанской войны. Москва те обвинения отвергала - тогдашний министр обороны Сергей Иванов назвал израильские заявления о российских «Корнетах» в руках «Хезболлы» «полной чушью». А министр иностранных дел Сергей Лавров считал обвинения Тель-Авива бездоказательными. Он подчеркивал, что «в каждом контракте, соответствующем международным правилам, предусматривается, что передача поставляемой техники третьим сторонам не допускается», и обещал, что российские власти разберутся в ситуации.

В 2013 году генсекретарь «Хезболлы» Насралла сказал в интервью проиранскому телеканалу «Аль-Маядин», что «Корнеты», которыми во время той войны уничтожали израильские танки, движение получило из Сирии.

Впоследствии «Хезболла» и ХАМАС еще несколько раз запускали ПТРК по израильским целям, в том числе в 2011 году палестинские боевики выстрелили противотанковой ракетой по школьному автобусу, погиб один человек. Израильская газета «Едиот Ахронот» тогда писала, что Тель-Авив направил Москве ноту протеста с требованием расследовать факт приобретения боевиками группировки ХАМАС этого вооружения, российские власти не подтверждали получения таких запросов.