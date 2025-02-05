Приближается срок уплаты: НТД приступает к рассылке сообщений о земельном налоге

В течение февраля НТД уведомит налогоплательщиков по электронной почте или текстовым сообщением о составлении налогового уведомления. Получив сообщение, Вы можете ознакомиться с налоговым уведомлением в среде э-услуг e-MTA, выбрав «Налоги» - «Земельный налог» - «Уведомления о земельном налоге и данные о земл»е.

Срок уплаты первой части платежа земельного налога - 31 марта. Срок уплаты остальной части платежа - 1 октября. В этом году домовладельцы по-прежнему будут иметь право на налоговую льготу на землю под домом.

Что изменилось по земельному налогу в этом году?

Изменились налоговые ставки многих местных самоуправлений. Налоговые ставки на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок в этом году составят от 0,1-1%. Налоговая ставка доходной сельскохозяйственной земли осталась на прежнем уровне от 0,1-0,5%. Однако налоговые ставки на землю с иным целевым назначением в этом году составят от 0,1-2%. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2025 год, можно ознакомиться на сайте НТД.