Ралли «Сарма-2025» – первый этап чемпионата Балтийского моря по ралли назначен на 15 февраля

После первоначальной задержки из-за погодных условий организаторы завершили подготовку трасс благодаря возвращению зимы в регион Гулбене. Дороги уплотнены и выровнены для обеспечения наилучших условий. Впервые в этом году в программе соревнований будет представлен класс SSV (side-by-side), что добавит динамики и зрелищности благодаря участию багги.

В чемпионате Балтийского моря по ралли 2024 года приняли участие более 240 команд из 14 стран. Победителем Nations Cup стала сборная Эстонии, опередившая Латвию, Финляндию и других соперников. Латвийские экипажи также показали отличные результаты: Эмилс Блумс и Дидзис Эглитис (Mitsubishi Lancer Evo IX) выиграли 4-й класс, а Мадарс Дириньш и Гинтс Ласманис (Honda Civic) одержали победу в 6-м классе. Турецкий пилот Джан Алакоч стал чемпионом в 3-м классе в составе экипажа с латвийскими штурманами.

Прошлый сезон стал важной вехой для чемпионата Балтийского моря – на всех этапах наблюдалось увеличение числа команд-участников, несмотря на несовпадение дат с национальными чемпионатами.

Ралли «Сарма-2025» начнется с эффектного шоу-этапа в центре Гулбене, за которым последуют три спецучастка, каждый из которых будет пройден дважды. Протяженность каждого спецучастка превышает 15 км. Трасса будет сочетать известные участки, исторические отрезки и новые маршруты, делая юбилейное ралли особенным.

Регистрация на соревнование открыта до 7 февраля. Дополнительная информация доступна на сайте autorally.lv и в социальных сетях. Календарь чемпионата Балтийского моря по ралли 2025: 15 февраля – ралли «Сарма» – Гулбене, Латвия 23–24 мая – ралли «Лянсиранникон» – Турку, Финляндия 22–23 августа – ралли «Пайде» – Пайде, Эстония 19–20 сентября – ралли «Цесис» – Цесис, Латвия (резервный этап) 3–4 октября – ралли «Аукштайтия» – Зарасай, Литва.