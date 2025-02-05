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В ночь на четверг возможны перебои в работе одного из банков

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Банкноты евро. Иллюстративное фото.
Банкноты евро. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

В ночь на четверг возможны перебои в работе электронных каналов Swedbank, сообщают в банке.

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 6 февраля (c 00:00 до 04:30), то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

«Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям, - сообщают в банке. - При возникновении вопросов вы можете обращаться к нашим консультантам по круглосуточному телефону 6 310 310».

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