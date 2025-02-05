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Эстонские власти взялись за обладателей двойного гражданства (2)

Редактор: rus.postimees.ee
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Эстонский паспорт.
Эстонский паспорт. Фото: Eero Vabamaegi

С начала этого года свыше 60 жителей Эстонии получили от Департамента полиции и погранохраны уведомление о том, что иметь двойное гражданство в нашей стране запрещено и этим лицам необходимо определиться в своих предпочтения, пишет Rus.ERR.

По словам эксперта по развитию бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Анники Карм, это касается не только лиц, имеющих гражданство Эстонии и России.

«Закон не уточняет, что это касается только лиц, имеющих эстонское и российское гражданство. Двойное гражданство, согласно закону, запрещено для всех одинаково», - рассказала Карм.

Как отметила Анника Карм, государство дает людям определенный срок, в течение которого они должны принять окончательное решение, но если официальное извещение будет проигнорировано, человек будет лишен гражданства Эстонии со всеми вытекающими последствиями.

Читайте подробнее на ERR.

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