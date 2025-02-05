Отключение от электросети РФ: можно ли рассчитывать на компенсацию, если бытовая техника выйдет из строя?

Эстония, Латвия и Литва утром в предстоящую субботу отключат свои энергосистемы от российской, то есть произойдет десинхронизация. Хотя энергетические компании утверждают, что это никак не должно повлиять на повседневную жизнь обычных людей, многие учреждения были предупреждены о возможных сбоях. В Латвии также сообщили, что следует быть готовыми к более продолжительному отключению электроэнергии. Эксперт страховой компании Balcia объясняет, что важно знать об этом с точки зрения страхования.