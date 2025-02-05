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Отключение от электросети РФ: можно ли рассчитывать на компенсацию, если бытовая техника выйдет из строя?

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Отключение электричества. Иллюстративное фото.
Отключение электричества. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Эстония, Латвия и Литва утром в предстоящую субботу отключат свои энергосистемы от российской, то есть произойдет десинхронизация. Хотя энергетические компании утверждают, что это никак не должно повлиять на повседневную жизнь обычных людей, многие учреждения были предупреждены о возможных сбоях. В Латвии также сообщили, что следует быть готовыми к более продолжительному отключению электроэнергии. Эксперт страховой компании Balcia объясняет, что важно знать об этом с точки зрения страхования.

«Потенциально наиболее неопределенное время - это именно выходные, когда страны Балтии уже будут отключены от российской энергосистемы, но при этом еще не подключены к континентальной Европе. Вероятность отключений электроэнергии мала, но, конечно, нельзя исключать никаких сценариев. Например, в Латвии о возможных отключениях говорят больше, чем в Эстонии», - отметила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.

«Если отключения все же произойдут и приведут возникновению каких-либо ущербов, то с точки зрения Balcia это будет считаться обычным страховым случаем, хотя каждому следует проверить свой страховой договор, поскольку соответствующую компенсацию могут предусматривать не все виды страхования. Как правило, бытовая техника, поврежденная в результате отключения электроэнергии или возможных скачков напряжения, покрывается страхованием жилья, если застраховано и домашнее имущество. Аналогичным образом подобные убытки возмещаются, например, во время летних штормов, когда из-за перепадов напряжения могут выйти из строя тепловые насосы, холодильники, телевизоры или, например, подключенные к сети роботы-газонокосилки», - сказала Дрижирук.

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