Эстония стала домом для представителей 217 национальностей. Может показаться невероятным, но на нашей родине как на родном говорят на целых 270 разных языках. Представители этих национальностей привезли сюда свои традиции и обычаи. Героями очередной передачи Kanal 2 из цикла «Эстония в лицах» стали Промис из Нигерии и Мидзуки из Японии.
ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ ⟩ Нигериец рад обилию баскетбольных площадок в Эстонии, японке нравится, что тут легко ладить с коллегами любого возраста
Проживающий в Эстонии нигериец Промис играет на барабанах в местном христианском приходе нигерийцев на предрождественском богослужении. На свой праздник он пригласил японку Мидзуки и ведущего передачи, Роберта.
Что может произойти при встрече двух далеких культур с такими разными традициями? И праздничные обычаи какой страны больше похожи на наши, эстонские?
Открыть Эстонию для себя заново
Промис Темитопе приехал в нашу страну из Нигерии, из Лагоса, и живет здесь уже шесть лет.
Мидзуки Сано родом из Японии, она родилась в Токио, и живет в Эстонии восемь лет. Она училась в Тартуском университете по обмену. Мама говорила Мидзуки, что Мидзуки доводилось бывать в Эстонии в трехлетнем возрасте. Сама Мидзуки не помнила этого, но мама показала фотографии.
Выяснилось, что совсем маленькой девочкой Мидзуки была в Старом Таллинне и на Певческом поле… Ее заинтересовала Эстония и ее народ, поэтому она решила приехать в Эстонию.
Оба сегодняшних героя родились в больших городах. Мидзуки родом из самого большого города в мире - столицы Японии Токио, ее семья до сих пор живет там.
Промис тоже из большого города - самого большого города Африки, бывшей столицы Нигерии Лагоса. Промис приехал в Эстонию с мамой, папой и младшей сестрой шесть лет назад. Если Мидзуки приехала сюда учиться, то Промис приехал с родителями, которые, как и Мидзуки, получили здесь магистерскую степень.
Первое воспоминание - холод!
Друг отца Промиса уже жил здесь. Промис говорит, что от друзей семьи знал, что в Эстонии холодно, но не представлял, что настолько.
«В тот день было 15 градусов, а сейчас 15 градусов - уже нормально, но тогда было очень холодно. Я был одет в два свитера и все равно замерз. Моя мама до сих пор так и не привыкла к холоду. Она дрожала, всего было слишком много. «Холодно» - вот первая мысль», - вспоминает Промис.
Зимами в Эстонии бывает темновато, и тогда Мидзуки скучает по солнцу, но этой зимой на удивление светло, и ей нравится такая зима.
Мидзуки приехала из Токио, и в сравнении с японской столицей в Эстонии особенно бросается в глаза то, что тут нет бешеной спешки.
«Сразу рядом с городом лес, вы часто ходите в походы. Это очень хорошо, мне нравится», - признается Мидзуки.
Язык давался не сразу
Что неудивительно, изучение языка для героев передачи было несколько сложным.
Приехав в Эстонию, Промис сразу пошел в школу.
«Я не говорил по-эстонски, многие мои сверстники говорили по-английски. Я учил эстонский язык в школе», - рассказывает уроженец Лагоса.
«Сначала я ничего не понимала, пару лет, или даже лет пять. А потом вдруг стала слышать и понимать. Не знаю, когда именно я стала более-менее понимать эстонский», - делится воспоминаниями Мидзуки.
«Сейчас я стал чуть хуже говорить по-эстонски, потому что практики было не так много. Когда я поступил в гимназию, больше говорил по-английски. А в основной школе я очень хорошо говорил по-эстонски», - дает оценку своим языковым навыкам Промис.
Промис еще учится в школе в 12-м классе, а Мидзуки работает поваром.
Она трудится в Tokumaru, японском ресторане. Она готовит суши или рамен, а также блюдо из риса - дон.
По словами Мидзуки, труднее всего готовить суши, особенно нигири. «Это такие маленькие кусочки, кажется, что просто шарики, но на самом деле техника сложная».
Может показаться удивительным, но Мидзуки говорит, что эстонцы и японцы довольно похожи. «Сначала они такие вежливые, но закрытые, а когда познакомишься поближе, довольно легко подружиться».
Промиса же удивили более земные вещи. Например, что здесь можно брать телефон в школу.
«Я не знал этого и в первый день пришел в школу без телефона. А потом уже ходил с телефоном. В Нигерии нельзя брать его в школу. Если придешь в школу с телефоном, его конфискуют, - говорит Промис. - Его у тебя заберут, и ты целый год не сможешь пользоваться им. Некоторые берут тайком, но большинство оставляют дома. Такой риск ни к чему. Забирают на целый год. До приезда сюда у меня не было телефона. Не было смысла, раз его нельзя было брать с собой в школу. У меня дома был маленький смартфон, чтобы я мог позвонить маме или папе».
Если отношение к смартфонам в школе в разных странах разное, то относительно использования соцсетей разницы нет.
«Когда мне было 10-11 лет, соцсети уже активно использовались. А сейчас - еще больше», - считает Промис.
«Когда едешь на работу, в поезде или автобусе все смотрят в телефоны. И в поезде тишина, потому что все сидят в телефонах», - размышляет уроженка Токио.
«Мы очень много используем WhatsApp, в Эстонии он не так распространен. WhatsApp, Facebook, Instagram...», - сравнивает Нигерию и нашу страну на таком уровне Промис.
Легкость завязывания новых контактов
Положительной стороной Эстонии Мидзуки считает, например, то, что по сравнению с Японией здесь проще общаться с коллегами.
«В Японии очень уважают людей старшего возраста, поэтому с начальством и коллегами не так легко подружиться. В Эстонии возраст не так важен, подружиться с ними было важным событием для меня», - говорит Мидзуки.
«Мне очень нравится, что здесь очень много баскетбольных площадок», - замечает Промис, который очень любит играть в баскетбол.
Приятным событием, о котором он любит говорить, стала для Промиса в Эстонии поездка на остров Прангли. «У нас там был лагерь, он был отличный. Я ездил с друзьями, это был мой первый лагерь в жизни. Это было просто здорово».
Рождество по-нигерийски
Как видим, нигериец Промис и японка Мидзуки хорошо адаптировались к жизни в Эстонии. Хорошо ли они адаптируются к разным праздничным традициям? Это станет возможно выяснить на веселом нигерийском празднике по случаю Рождества.
После знакомства с японкой Мидзуки и нигерийцем Промисом, пора надевать обувь для танцев: нас пригласили на красочное богослужение.
В одном из зданий в Таллинне нигерийская община проведет богослужение, и Промис пригласил туда Мидзуки и Роберта, чтобы показать, что его община делает в Эстонии.
Мидзуки и Промис приветствуют друг друга и знакомятся.
Роберт и Мидзуки спрашивают у Промиса, что в данный момент происходит на празднике, и хотя звучит очень энергичная мзыка и люди танцуют, Промис объясняет, что идет богослужение. Мидзуки находит такой формат праздника крутым.
Промис говорит, что традиция празднования у нигерийцев Рождества в основном такова, что все делятся едой.
Мидзуки на вопрос о том, что в Японии едят на Рождество, отвечает, что если в семье маленький ребенок, едят торт со взбитыми сливками, а из несладких блюд очень популярны на этот праздник куриные крылышки, вполне на западный манер.
Роберт и Мидзуки предлагают Промису спокойно завершить свой рабочий день на этом празднике и договариваются после этого вместе пойти на ярмарку.
Роберт и Мидзуки наблюдают за очень красочным музыкально-танцевальным номером на сцене, после чего Роберт спрашивает у Мидзуки, устраивают ли что-то подобное в Японии. Мидзуки очень уверенно отрицательно качает головой.
После песен и танцев настает черед рождественской ярмарки, на которую Роберт с Мидзуки кое-что взяли с собой. Они держат кулаки, чтобы у них у что-то купили, и говорят, что доход пойдет приходу.
Мидзуки принесла с собой шарики из осьминога, Роберт принес пипаркооки «Эстония в лицах».
Угощения пользуются успехом, после чего Мидзуки и Роберт отправляются есть уже нигерийскую еду.
Почти как морс, но все-таки не морс
Промис рекомендует обязательно попробовать напиток под названием чепмен.
На вид напиток напоминает морс или сок, но Промис говорит, что вкус будет совсем другим, и что чепмен не похож и на чай, потому что он очень сладкий.
Роберт и Мидзуки пробуют, им очень нравится, и Роберт говорит, что все-таки напиток похож на морс, только на очень крепкий. Мидзуки хвалит напиток за вишневый вкус.
Промис говорит, что это праздничный напиток, в нем нет алкоголя, поэтому все могут его пить.
Затем Промис предлагает отведать блюдо, внешне немного напоминающее пончики, а затем настает очередь и для блюда из куриных почек. Пока Роберт и Мидзуки пробуют его, Промис пробует приготовленные Мидзуки шарики из осьминогов. Ему очень сильно нравится угощение, при этом он замечает, что, с его точки зрения, эта закуска совсем не похожа на вкус на рыбу.
Песня на языке йоруба
После завершения гастрономической части Промис предлагает всем вместе спеть песню на языке йоруба, и чтобы Роберту и Мидзуке было проще, дает им текст. Нужно спеть Keresimesi i ma deo ejin enjan, что примерно означает «Рождество пришло, люди, радуйтесь!»; в итоге, однако, к исполнению присоединяется почти что целый хор, что упрощает задачу для Мидзуки и Роберта. Все очень довольны результатом.
«Нигерийцы - поющий народ, как и эстонцы, очень здорово было здесь находиться. Было немного непривычно: в Японии не так много подобных песен», - откровенничает Мидзуки.
Промис считает, что Мидзуки вполне хорошо справилась. «Сразу присоединилась к нам, начала танцевать. Молодец».
«Нигерийцы такие гостеприимные, сначала я только наблюдала, а потом уже стала другом.
Это очень приятно», - отвечает Мидзуки.
Промис замечает, что нигерийцы очень приветливые. Мидзуки соглашается с ним и подтверждает, что ей очень понравился состоявшийся праздник. Прекрасный вечер завершается исполнением еще одной красивой песни.