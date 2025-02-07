ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ Нигериец рад обилию баскетбольных площадок в Эстонии, японке нравится, что тут легко ладить с коллегами любого возраста

«Сейчас я стал чуть хуже говорить по-эстонски, потому что практики было не так много. Когда я поступил в гимназию, больше говорил по-английски. А в основной школе я очень хорошо говорил по-эстонски», - дает оценку своим языковым навыкам Промис.

Промис еще учится в школе в 12-м классе, а Мидзуки работает поваром.

Она трудится в Tokumaru, японском ресторане. Она готовит суши или рамен, а также блюдо из риса - дон.

По словами Мидзуки, труднее всего готовить суши, особенно нигири. «Это такие маленькие кусочки, кажется, что просто шарики, но на самом деле техника сложная».

Может показаться удивительным, но Мидзуки говорит, что эстонцы и японцы довольно похожи. «Сначала они такие вежливые, но закрытые, а когда познакомишься поближе, довольно легко подружиться».

Промиса же удивили более земные вещи. Например, что здесь можно брать телефон в школу.