Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 157 человек, представленных в 2025 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики.
Среди удостоенных награды в том числе:
Сергей Метлев - главный редактор изданий Postimees на русском языке;
Кадри Симсон - бывший еврокомиссар по энергетике;
Кая Каллас - верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и бывший премьер-министр Эстонии.
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