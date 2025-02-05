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Алар Карис удостоил госнаград 157 человек: среди них Кая Каллас и Сергей Метлев (3)

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Сергей Метлев.
Сергей Метлев. Фото: Postimees

Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 157 человек, представленных в 2025 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики.

Среди удостоенных награды в том числе:

Сергей Метлев - главный редактор изданий Postimees на русском языке;

Кадри Симсон - бывший еврокомиссар по энергетике;

Кая Каллас - верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и бывший премьер-министр Эстонии.

Новость дополняется!

Комментарии (3)
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