Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 157 человек, представленных в 2025 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики. Среди удостоенных награды в том числе верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ⟩ Алар Карис удостоил госнаград 157 человек: среди них Кая Каллас и Сергей Метлев (13)
Наград удостоены:
Хандо Руннель – мыслитель, поэт, издатель, академик.
Рихард Виллемс – молекулярный биолог, академик, международно признанный деятель науки.
Олав Эхала – композитор, пианист и педагог, объединяющий поколения своей музыкой.
Криста Фишер – профессор математической статистики Тартуского университета, специалист по биостатистике.
Герт Йерван – профессор факультета информационных технологий Таллиннского технического университета, активный популяризатор IT-образования.
Пирет Кальмус – преподаватель Эстонского университета естественных наук, специалист по ветеринарной медицине, волонтер, оказывающий помощь Украине.
Петри-Яан Лахтвеэ – биотехнолог, преподаватель Таллиннского технического университета.
Бирги Лоренц – преподаватель Таллиннского технического университета, за популяризацию образования в области информационных технологий.
Лемби Лыугас – археозоолог, преподаватель Таллиннского и Тартуского университетов.
Мари Моора – эколог, проректор по науке Тартуского университета.
Райво Мянд – зоолог, специалист по экологии животных, эмерит-профессор Тартуского университета.
Прийт Пену – специалист в области почвоведения.
Рейн Раудсалу – многолетний популяризатор морского образования, капитан дальнего плавания, заслуженный преподаватель Морской академии Таллиннского технического университета.
Тийу Паас – экономист, профессор-эмеритус Тартуского университета.
Таави Паэ – популяризатор наук о Земле, географ, преподаватель Тартуского университета.
Майре Тууль – преподаватель Таллиннского университета, специалист по дошкольному образованию.
Трийн Вихалемм – социолог, профессор Тартуского университета, специалист в области коммуникационных исследований.
Сийм Аймла – музыкант, популяризатор и организатор эстонской джазовой сцены.
Майе Кала – многолетний музыкальный педагог и хоровой дирижер.
Теэт Кехльманн – заслуженный звукорежиссер.
Танель Клесмент – заслуженный звукорежиссер.
Трийн Кох – хормейстер, преподаватель Эстонской академии музыки и театра.
Урмас Мяги – преподаватель музыки, популяризатор духовой музыки в Пыльтсамаа.
Хеди-Кай Пай – преподаватель вокала в Вильяндиской культурной академии Тартуского университета, педагог по вокалу, автор детских песен.
Пеэп Веэдла – организатор музыкальной жизни, многолетний организатор фестиваля Viru Folk, один из инициаторов велопохода Roheliste Rattaretk.
Лаури Ыунапу – фольклорист, музыкант, исследователь культурного наследия, специалист по народной песне.
Марко Вейссон – антрополог и музыкант.
Рамо Тедер – музыкант.
Эрика Пылендик – хореограф, руководитель ансамбля народного танца, десятилетиями преданно занимавшаяся организацией Праздника танца и обучением народному танцу.
Кадри Тийс – педагог по танцу, чья многолетняя работа способствовала сохранению и развитию эстонской танцевальной культуры и традиций.
Яан Тоотсен – режиссер-документалист, ведущий и редактор радиопередачи Ööülikool.
Анне Тюрнпу – режиссер, актриса, преподаватель Эстонской академии музыки и театра.
Прийт Выйгемаст – актер и режиссер.
Каарель Курисмаа – один из первых представителей кинетического искусства в Эстонии.
Пилле Лаусмяэ-Лыоке – уважаемый дизайнер интерьеров, деятель в области архитектуры, автор концепций в эстонском культурном пространстве.
Лембит Лыхмус – график, признанный художник по дизайну почтовых марок и экслибрисов.
Анне Пикков – иллюстратор и графический дизайнер, проректор Эстонской академии художеств.
Мари Роозвальт – художник-живописец.
Тынис Саадоя – художник, преподаватель Эстонской академии художеств.
Эви Вийрес (Тихеметс) – график.
Вальдур Микита – писатель и семиотик.
Керсти Унт – литературовед и переводчик.
Яанус Вайксоо – детский писатель, педагог, переводчик и литературовед.
Виктория Саарсалу – библиотекарь в Роосна-Аллику, превратившая библиотеку в культурный центр местного сообщества.
Маре Торим – библиотекарь в Каркси-Нуйа, деятель культуры.
Лооре Эрлих – популяризатор природного образования, специалист по мхам, организатор выставок грибов.
Реэт Крууп – активистка сообщества в Тартумаа, за сохранение традиций Кодавере.
Аадо Линтроп – фольклорист и исследователь религий.
Яак Пихлак – многолетний руководитель Вильяндиского музея, исследователь и популяризатор истории Освободительной войны.
Маргит Сийм – популяризатор эстонского культурного наследия, содействовавшая включению важных культурных феноменов Эстонии в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Райт Талвоя – историк, хранитель истории в Рапламаа.
Арне Тегельманн – деятель культурной жизни в Йыгевамаа.
Керсти Тийк – искусствовед, директор по развитию Эстонского художественного музея.
Рауль Ярвисте – заместитель главы Академии Сил обороны, полковник.
Аллан Райдма – специалист по развитию военного потенциала, подполковник.
Ээро Ребо – глава генерального штаба Кайтселийта, полковник.
Яана Уккур – специалист в области военной логистики, капитан.
Марье Капп – многолетний финансовый аналитик полиции.
Хенн Каск – первый руководитель воссозданного полицейского подразделения специального назначения.
Валло Коппель – многолетний префект, полковник полиции.
Аго Лейс – опытный и уважаемый полицейский.
Меэлис Саарепуу – опытный и уважаемый полицейский.
Данель Кольк – сотрудник Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо).
Андрус Мянник – сотрудник Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо).
Яак Кирсипуу – руководитель отдела профилактики Восточного спасательного центра, организатор детского лагеря по безопасности в Ида-Вирумаа для детей с эстонским, русским и украинским родными языками.
Марко Рюй – руководитель Северного спасательного центра, за продвижение гражданской защиты в Харьюмаа.
Андрес Пиндис – добровольный спасатель и помощник полиции в Вырумаа.
Кристофер Жерар Каволи – верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе.
Джон С. Колашески – генерал-лейтенант, способствующий развитию эстонско-американского сотрудничества в области безопасности.
Элегиюс Паулавичюс – полковник, развивающий сотрудничество между Эстонией и Литвой в сфере безопасности.
Патрик Сандерс – генерал, многолетний сторонник эстонско-британского сотрудничества в области безопасности.
Юрген-Йоахим фон Зандрат – генерал, укрепляющий коллективную оборону НАТО в странах Балтии.
Катрин Антсов – руководитель клиники внутренних болезней Пярнуской больницы, невролог.
Юлле Эйнберг – эндокринолог Таллиннской детской больницы.
Аннели Эльме – онколог Северо-Эстонской региональной больницы.
Лемме Хальдре – клинический психолог-психотерапевт Тартуского центра поддержки детей и частной клиники Elite.
Рут Киппер – детский врач Южно-Эстонской больницы.
Меэди Лехтла – врач-стоматолог, старший врач Ида-Вируской центральной больницы.
Реэли Саарон – ведущий врач-онкогинеколог гинекологического отделения Женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы.
Айн Сеймар – ортопед, старший врач Северо-Эстонской региональной больницы.
Ойви Уйбо – старший врач-преподаватель, детский гастроэнтеролог Клиникума Тартуского университета.
Эда Рембель – медсестра психического здоровья Ида-Вируской центральной больницы.
Ленне Рятсеп – руководитель сестринской службы клиники Северо-Эстонской региональной больницы.
Реэт Тохвре – главная медсестра психиатрической клиники Клиникума Тартуского университета.
Вальве Райде – долгосрочно работающий провизор, поставщик аптечных услуг на крупных островах Эстонии.
Малле Халлимяэ – координатор проекта Targalt Internetis Союза защиты детей, активный защитник прав детей.
Анни Оравеэр – редактор аудиокниг, активный участник развития библиотеки для слепых Эстонии.
Эдуард Андрус, Кайдо Мянни, Индрек Сюлла, Андрус Варатy – добровольные доноры крови.
Эне Саар – директор Таллиннской реальной школы, деятель образования.
Реэт Синимаа – многолетний преподаватель эстонского языка и литературы в Вильянди, уважаемый руководитель школьного театра.
Сирье Куурберг – опытный преподаватель эстонского языка, литературы и культурологии в Харьюмаа.
Айна Алунурм – директор детского сада Jänesselja Lasteaed, популяризатор народной культуры.
Андрес Йыгар – директор, преподаватель и хранитель местной истории основной школы Кырвекюла в Тартумаа.
Тийна Марипуу – преподаватель эстонского языка и культуры в Финляндии.
Тыну Альтосаар – архитектор, хранитель эстонской культуры в Северной Америке.
Кристи Вухт Аллпере – активный сторонник эстонской культуры в США.
Юри Саукас – почетный консул Эстонии в Бразилии, за поддержку эстонской культуры, помощь гражданам Эстонии и продвижение страны за рубежом.
Гвюдни Торласиус Йоханнессон – президент Исландии (2018-2024), за развитие сотрудничества между Эстонией и Исландией.
Энтони Дж. Блинкен – бывший государственный секретарь США, за вклад в укрепление сотрудничества между Эстонией и США в сфере безопасности.
Хели-Кристи Илинский – основатель стипендии в поддержку молодых эстонских неврологов.
Майкл Вайс – американский журналист.
Тийт Аавик – популяризатор хорового пения на Сааремаа.
Меэди Хийэло – исследователь и хранитель истории прихода Вайвара.
Марге Паас – деятель церковной жизни, исследователь католичества в Эстонии.
Март Руумет – лидер общины деревни Рандивялья в волости Тори.
Вольдемар Таса – активный деятель сельской жизни деревни Арула в Валгамаа, член Кайтселийта, владелец туристической фермы.
Тийт Тоотс – член правления Центра развития Вырумаа, активный деятель местного самоуправления.
Юри Валльсалу – пробст Западно-Харьюского пробства Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, пастор прихода Хагери Ламберта, активный организатор общественной деятельности прихода Хагери.
Нэле Сийтам – судья Государственного суда.
Виллем Лапимаа – судья Таллиннского окружного суда.
Юлле Карна – многолетний секретарь судебных заседаний Харьюского уездного суда.
Вейкко Кала – дипломат.
Кристи Райк – политолог, эксперт в области внешней и оборонной политики.
Сийри Керге – исследователь состояния Финского залива, многолетний участник международного экологического сотрудничества.
Калле Кирссь – руководитель отдела по делам НАТО и Евросоюза Министерства обороны, деятель в сфере оборонного сотрудничества.
Мадис Микко – организатор Высших курсов национальной обороны.
Янек Мяги – руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел.
Андрес Сикк – эксперт и активный деятель в области кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы (RIA).
Янек Ярва – государственный служащий.
Майли Марк – государственный служащий.
Аста Туусти – деятель в области охраны природы и экологического образования.
Хейли Тыниссон – многолетний сотрудник Государственной канцелярии.
Герт Уйбоаэд – консультант по символике.
Пеэтер Вялинг – руководитель гидрографического отдела Транспортного департамента, деятель в сфере морской безопасности.
Уно Кальдмяэ – президент Эстонского союза производителей хлеба, деятель в сфере хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Майе Нийт – основатель, владелец и многолетний руководитель Otepää Lihatööstus Edgar.
Эльмар Рузинг – владелец и председатель совета Balsnack International Holding, деятель в сфере пищевой промышленности.
Яанус Тамм – основатель DefSecIntel, деятель в сфере оборонной промышленности.
Райго Таммо – основатель компаний Estanc AS и Tammer OÜ, деятель в сфере машиностроения и металлообработки.
Тийу Аннук – уважаемый консультант по растениеводству.
Андрес Яаска – владелец фермы Pistimäe, деятель сельской жизни в Вырумаа.
Райво Мустинг – сельскохозяйственный предприниматель из Пыльвамаа.
Пеэтер Кангро – деятель в сфере судоходства, представитель Tallink.
Уку Лукме – многолетний механик BLRT Masinaehitus OÜ.
Ильмар Паал – лесовод Центра управления государственными лесами (RMK), на протяжении десятилетий выращивал и ухаживал за сотнями тысяч лесных саженцев на более чем 100 000 гектарах.
Мати Каллеметс – руководитель Центр туризма и оздоровительного спорта Паливере.
Татьяна Фомина – шахматистка и преподаватель шахмат.
Яанус Левкой – тренер по баскетболу.
Раунo Паррас – популяризатор спорта, за вклад в развитие эстонского хоккея.
Лембит Сауэр – многолетний организатор спортивных мероприятий, за сохранение спортивной истории на острове Хийумаа.
Энн Селлик – бегун на длинные дистанции, рекордсменка Эстонии в беге на 5000 м и 10 000 м.
Энн Тасалайн – основатель Jõulumäe Tervisespordikeskus, за продвижение спортивной жизни в Пярнумаа.
Йоонас Хеллерма – культурный журналист, ведущий передачи Plekktrumm.
Тийт Ляэне – главный редактор Vooremaa, популяризатор спортивной истории.
Сергей Метлев – главный редактор изданий Postimees на русском языке.
Донатас Нармонт – спортивный журналист, за продвижение спортивной жизни в Рапламаа.
Ану Сяэритс – спортивный журналист ETV, популяризатор детского и юношеского спорта.
Мати Пальмет – деятель в области радиожурналистики в Ярвамаа.
Тимо Тарве – журналист Kuku Raadio.
Сулев Ведлер – журналист Eesti Ekspress.
Кристель Вильбасте – журналист, биолог, писатель.