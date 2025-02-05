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ПОЛНЫЙ СПИСОК Алар Карис удостоил госнаград 157 человек: среди них Кая Каллас и Сергей Метлев (13)

Обновлено 5 февраля 2025, 12:50
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Сергей Метлев.
Сергей Метлев. Фото: Postimees

Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 157 человек, представленных в 2025 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики. Среди удостоенных награды в том числе верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.

Наград удостоены: 

Хандо Руннель – мыслитель, поэт, издатель, академик.

Рихард Виллемс – молекулярный биолог, академик, международно признанный деятель науки.

Олав Эхала – композитор, пианист и педагог, объединяющий поколения своей музыкой.

Криста Фишер – профессор математической статистики Тартуского университета, специалист по биостатистике.

Герт Йерван – профессор факультета информационных технологий Таллиннского технического университета, активный популяризатор IT-образования.

Пирет Кальмус – преподаватель Эстонского университета естественных наук, специалист по ветеринарной медицине, волонтер, оказывающий помощь Украине.

Петри-Яан Лахтвеэ – биотехнолог, преподаватель Таллиннского технического университета.

Бирги Лоренц – преподаватель Таллиннского технического университета, за популяризацию образования в области информационных технологий.

Лемби Лыугас – археозоолог, преподаватель Таллиннского и Тартуского университетов.

Мари Моора – эколог, проректор по науке Тартуского университета.

Райво Мянд – зоолог, специалист по экологии животных, эмерит-профессор Тартуского университета.

Прийт Пену – специалист в области почвоведения.

Рейн Раудсалу – многолетний популяризатор морского образования, капитан дальнего плавания, заслуженный преподаватель Морской академии Таллиннского технического университета.

Тийу Паас – экономист, профессор-эмеритус Тартуского университета.

Таави Паэ – популяризатор наук о Земле, географ, преподаватель Тартуского университета.

Майре Тууль – преподаватель Таллиннского университета, специалист по дошкольному образованию.

Трийн Вихалемм – социолог, профессор Тартуского университета, специалист в области коммуникационных исследований.

Сийм Аймла – музыкант, популяризатор и организатор эстонской джазовой сцены.

Майе Кала – многолетний музыкальный педагог и хоровой дирижер.

Теэт Кехльманн – заслуженный звукорежиссер.

Танель Клесмент – заслуженный звукорежиссер.

Трийн Кох – хормейстер, преподаватель Эстонской академии музыки и театра.

Урмас Мяги – преподаватель музыки, популяризатор духовой музыки в Пыльтсамаа.

Хеди-Кай Пай – преподаватель вокала в Вильяндиской культурной академии Тартуского университета, педагог по вокалу, автор детских песен.

Пеэп Веэдла – организатор музыкальной жизни, многолетний организатор фестиваля Viru Folk, один из инициаторов велопохода Roheliste Rattaretk.

Лаури Ыунапу – фольклорист, музыкант, исследователь культурного наследия, специалист по народной песне.

Марко Вейссон – антрополог и музыкант.

Рамо Тедер – музыкант.

Эрика Пылендик – хореограф, руководитель ансамбля народного танца, десятилетиями преданно занимавшаяся организацией Праздника танца и обучением народному танцу.

Кадри Тийс – педагог по танцу, чья многолетняя работа способствовала сохранению и развитию эстонской танцевальной культуры и традиций.

Яан Тоотсен – режиссер-документалист, ведущий и редактор радиопередачи Ööülikool.

Анне Тюрнпу – режиссер, актриса, преподаватель Эстонской академии музыки и театра.

Прийт Выйгемаст – актер и режиссер.

Каарель Курисмаа – один из первых представителей кинетического искусства в Эстонии.

Пилле Лаусмяэ-Лыоке – уважаемый дизайнер интерьеров, деятель в области архитектуры, автор концепций в эстонском культурном пространстве.

Лембит Лыхмус – график, признанный художник по дизайну почтовых марок и экслибрисов.

Анне Пикков – иллюстратор и графический дизайнер, проректор Эстонской академии художеств.

Мари Роозвальт – художник-живописец.

Тынис Саадоя – художник, преподаватель Эстонской академии художеств.

Эви Вийрес (Тихеметс) – график.

Вальдур Микита – писатель и семиотик.

Керсти Унт – литературовед и переводчик.

Яанус Вайксоо – детский писатель, педагог, переводчик и литературовед.

Виктория Саарсалу – библиотекарь в Роосна-Аллику, превратившая библиотеку в культурный центр местного сообщества.

Маре Торим – библиотекарь в Каркси-Нуйа, деятель культуры.

Лооре Эрлих – популяризатор природного образования, специалист по мхам, организатор выставок грибов.

Реэт Крууп – активистка сообщества в Тартумаа, за сохранение традиций Кодавере.

Аадо Линтроп – фольклорист и исследователь религий.

Яак Пихлак – многолетний руководитель Вильяндиского музея, исследователь и популяризатор истории Освободительной войны.

Маргит Сийм – популяризатор эстонского культурного наследия, содействовавшая включению важных культурных феноменов Эстонии в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Райт Талвоя – историк, хранитель истории в Рапламаа.

Арне Тегельманн – деятель культурной жизни в Йыгевамаа.

Керсти Тийк – искусствовед, директор по развитию Эстонского художественного музея.

Рауль Ярвисте – заместитель главы Академии Сил обороны, полковник.

Аллан Райдма – специалист по развитию военного потенциала, подполковник.

Ээро Ребо – глава генерального штаба Кайтселийта, полковник.

Яана Уккур – специалист в области военной логистики, капитан.

Марье Капп – многолетний финансовый аналитик полиции.

Хенн Каск – первый руководитель воссозданного полицейского подразделения специального назначения.

Валло Коппель – многолетний префект, полковник полиции.

Аго Лейс – опытный и уважаемый полицейский.

Меэлис Саарепуу – опытный и уважаемый полицейский.

Данель Кольк – сотрудник Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо).

Андрус Мянник – сотрудник Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо).

Яак Кирсипуу – руководитель отдела профилактики Восточного спасательного центра, организатор детского лагеря по безопасности в Ида-Вирумаа для детей с эстонским, русским и украинским родными языками.

Марко Рюй – руководитель Северного спасательного центра, за продвижение гражданской защиты в Харьюмаа.

Андрес Пиндис – добровольный спасатель и помощник полиции в Вырумаа.

Кристофер Жерар Каволи – верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Джон С. Колашески – генерал-лейтенант, способствующий развитию эстонско-американского сотрудничества в области безопасности.

Элегиюс Паулавичюс – полковник, развивающий сотрудничество между Эстонией и Литвой в сфере безопасности.

Патрик Сандерс – генерал, многолетний сторонник эстонско-британского сотрудничества в области безопасности.

Юрген-Йоахим фон Зандрат – генерал, укрепляющий коллективную оборону НАТО в странах Балтии.

Катрин Антсов – руководитель клиники внутренних болезней Пярнуской больницы, невролог.

Юлле Эйнберг – эндокринолог Таллиннской детской больницы.

Аннели Эльме – онколог Северо-Эстонской региональной больницы.

Лемме Хальдре – клинический психолог-психотерапевт Тартуского центра поддержки детей и частной клиники Elite.

Рут Киппер – детский врач Южно-Эстонской больницы.

Меэди Лехтла – врач-стоматолог, старший врач Ида-Вируской центральной больницы.

Реэли Саарон – ведущий врач-онкогинеколог гинекологического отделения Женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы.

Айн Сеймар – ортопед, старший врач Северо-Эстонской региональной больницы.

Ойви Уйбо – старший врач-преподаватель, детский гастроэнтеролог Клиникума Тартуского университета.

Эда Рембель – медсестра психического здоровья Ида-Вируской центральной больницы.

Ленне Рятсеп – руководитель сестринской службы клиники Северо-Эстонской региональной больницы.

Реэт Тохвре – главная медсестра психиатрической клиники Клиникума Тартуского университета.

Вальве Райде – долгосрочно работающий провизор, поставщик аптечных услуг на крупных островах Эстонии.

Малле Халлимяэ – координатор проекта Targalt Internetis Союза защиты детей, активный защитник прав детей.

Анни Оравеэр – редактор аудиокниг, активный участник развития библиотеки для слепых Эстонии.

Эдуард Андрус, Кайдо Мянни, Индрек Сюлла, Андрус Варатy – добровольные доноры крови.

Эне Саар – директор Таллиннской реальной школы, деятель образования.

Реэт Синимаа – многолетний преподаватель эстонского языка и литературы в Вильянди, уважаемый руководитель школьного театра.

Сирье Куурберг – опытный преподаватель эстонского языка, литературы и культурологии в Харьюмаа.

Айна Алунурм – директор детского сада Jänesselja Lasteaed, популяризатор народной культуры.

Андрес Йыгар – директор, преподаватель и хранитель местной истории основной школы Кырвекюла в Тартумаа.

Тийна Марипуу – преподаватель эстонского языка и культуры в Финляндии.

Тыну Альтосаар – архитектор, хранитель эстонской культуры в Северной Америке.

Кристи Вухт Аллпере – активный сторонник эстонской культуры в США.

Юри Саукас – почетный консул Эстонии в Бразилии, за поддержку эстонской культуры, помощь гражданам Эстонии и продвижение страны за рубежом.

Гвюдни Торласиус Йоханнессон – президент Исландии (2018-2024), за развитие сотрудничества между Эстонией и Исландией.

Энтони Дж. Блинкен – бывший государственный секретарь США, за вклад в укрепление сотрудничества между Эстонией и США в сфере безопасности.

Хели-Кристи Илинский – основатель стипендии в поддержку молодых эстонских неврологов.

Майкл Вайс – американский журналист.

Тийт Аавик – популяризатор хорового пения на Сааремаа.

Меэди Хийэло – исследователь и хранитель истории прихода Вайвара.

Марге Паас – деятель церковной жизни, исследователь католичества в Эстонии.

Март Руумет – лидер общины деревни Рандивялья в волости Тори.

Вольдемар Таса – активный деятель сельской жизни деревни Арула в Валгамаа, член Кайтселийта, владелец туристической фермы.

Тийт Тоотс – член правления Центра развития Вырумаа, активный деятель местного самоуправления.

Юри Валльсалу – пробст Западно-Харьюского пробства Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, пастор прихода Хагери Ламберта, активный организатор общественной деятельности прихода Хагери.

Нэле Сийтам – судья Государственного суда.

Виллем Лапимаа – судья Таллиннского окружного суда.

Юлле Карна – многолетний секретарь судебных заседаний Харьюского уездного суда.

Вейкко Кала – дипломат.

Кристи Райк – политолог, эксперт в области внешней и оборонной политики.

Сийри Керге – исследователь состояния Финского залива, многолетний участник международного экологического сотрудничества.

Калле Кирссь – руководитель отдела по делам НАТО и Евросоюза Министерства обороны, деятель в сфере оборонного сотрудничества.

Мадис Микко – организатор Высших курсов национальной обороны.

Янек Мяги – руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел.

Андрес Сикк – эксперт и активный деятель в области кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы (RIA).

Янек Ярва – государственный служащий.

Майли Марк – государственный служащий.

Аста Туусти – деятель в области охраны природы и экологического образования.

Хейли Тыниссон – многолетний сотрудник Государственной канцелярии.

Герт Уйбоаэд – консультант по символике.

Пеэтер Вялинг – руководитель гидрографического отдела Транспортного департамента, деятель в сфере морской безопасности.

Уно Кальдмяэ – президент Эстонского союза производителей хлеба, деятель в сфере хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Майе Нийт – основатель, владелец и многолетний руководитель Otepää Lihatööstus Edgar.

Эльмар Рузинг – владелец и председатель совета Balsnack International Holding, деятель в сфере пищевой промышленности.

Яанус Тамм – основатель DefSecIntel, деятель в сфере оборонной промышленности.

Райго Таммо – основатель компаний Estanc AS и Tammer OÜ, деятель в сфере машиностроения и металлообработки.

Тийу Аннук – уважаемый консультант по растениеводству.

Андрес Яаска – владелец фермы Pistimäe, деятель сельской жизни в Вырумаа.

Райво Мустинг – сельскохозяйственный предприниматель из Пыльвамаа.

Пеэтер Кангро – деятель в сфере судоходства, представитель Tallink.

Уку Лукме – многолетний механик BLRT Masinaehitus OÜ.

Ильмар Паал – лесовод Центра управления государственными лесами (RMK), на протяжении десятилетий выращивал и ухаживал за сотнями тысяч лесных саженцев на более чем 100 000 гектарах.

Мати Каллеметс – руководитель Центр туризма и оздоровительного спорта Паливере.

Татьяна Фомина – шахматистка и преподаватель шахмат.

Яанус Левкой – тренер по баскетболу.

Раунo Паррас – популяризатор спорта, за вклад в развитие эстонского хоккея.

Лембит Сауэр – многолетний организатор спортивных мероприятий, за сохранение спортивной истории на острове Хийумаа.

Энн Селлик – бегун на длинные дистанции, рекордсменка Эстонии в беге на 5000 м и 10 000 м.

Энн Тасалайн – основатель Jõulumäe Tervisespordikeskus, за продвижение спортивной жизни в Пярнумаа.

Йоонас Хеллерма – культурный журналист, ведущий передачи Plekktrumm.

Тийт Ляэне – главный редактор Vooremaa, популяризатор спортивной истории.

Сергей Метлев – главный редактор изданий Postimees на русском языке.

Донатас Нармонт – спортивный журналист, за продвижение спортивной жизни в Рапламаа.

Ану Сяэритс – спортивный журналист ETV, популяризатор детского и юношеского спорта.

Мати Пальмет – деятель в области радиожурналистики в Ярвамаа.

Тимо Тарве – журналист Kuku Raadio.

Сулев Ведлер – журналист Eesti Ekspress.

Кристель Вильбасте – журналист, биолог, писатель.

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