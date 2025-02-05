Исследование: в Эстонии резко выросло число людей, готовых получать зарплату в конверте

42,6 процента работников готовы согласиться на зарплату в конверте, чтобы улучшить свое финансовое положение. Менее года назад готовность работников согласиться на зарплату в конверте составляла 27,2 процента, что свидетельствует о значительном росте финансовой незащищенности в краткосрочной перспективе.

41,4 процента работников начали регулярно брать обед из дома, чтобы сэкономить на расходах на питании вне дома.

68,5% работников готовы работать больше, чтобы увеличить свой доход и обеспечить финансовую стабильность, необходимую для покрытия повседневных расходов.

Хотя рост стоимости жизни и новые налоги заставили многих изменить свои привычки, личный автомобиль остается важной частью повседневной жизни людей. Почти половина респондентов по-прежнему пользуется личным автомобилем для поездок на работу. Общественный транспорт или альтернативные виды транспорта, такие как велосипед или пешие прогулки, остаются менее популярными вариантами.

«Работники меняют свои привычки в зависимости от экономических обстоятельств, но значение личного автомобиля в повседневной жизни остается высоким», - говорит Карл Одер, менеджер по коммуникациям CV.ee.

По словам Одера, компании, которые могут предложить сотрудникам гибкие решения, такие как компенсация транспортных расходов или более удобный график работы, вносят значительный вклад в поддержание удовлетворенности и мотивации сотрудников.