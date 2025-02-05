The Wall Street Journal: ЦРУ предложило уволиться всем своим сотрудникам

«ЦРУ стало, по всей видимости, первым разведывательным агентством, предложившим своим сотрудникам возможность уволиться с работы и получить компенсацию в размере примерно восьми месяцев заработной платы и социальных льгот», - пишет американское издание утром в среду.

The Wall Street Journal напоминает, что это предложение, сделанное в прошлом месяце большинству федеральных гражданских агентств, не распространялось на некоторые категории работников, в том числе на сотрудников, связанных с национальной безопасностью.

По словам опрошенных изданием чиновников, это попытка привести ЦРУ в соответствие с приоритетами президента Дональда Трампа, среди которых - борьба с мексиканскими наркокартелями и противостояние с Китаем.

«Директор Рэтклифф оперативно принимает меры для того, чтобы сотрудники ЦРУ отвечали приоритетам администрации [Трампа] в области национальной безопасности», - цитирует агентство Bloomberg новость о предложении нынешнего руководства ЦРУ своим сотрудникам уволится и получить компенсации.

В спецслужбе называют этот шаг частью стратегии, направленной на «придание агентству новой энергии».

После инаугурации Дональда Трампа в должности президента США в его администрации появился Департамент государственной эффективности (DOGE). Им руководит миллиардер Илон Маск. Эта структура занимается оптимизацией расходов государства на чиновников и устранением избыточных нормативных актов.