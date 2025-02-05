Таллинн запускает мониторинг успеваемости и психологического благополучия учеников переходных классов

По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, создание плана мониторинга является важным шагом в поддержке процесса перехода на обучение на эстонском языке.

«Главное беспокойство родителей в этом процессе связано с академической успеваемостью их детей и их психологическим состоянием. Мы хотим получить объективную и основанную на фактических данных картину психоэмоционального состояния и уровня знаний учеников переходных классов. Это позволит нам определить наиболее эффективные меры для еще более системной поддержки как учебного процесса, так и психологического благополучия учащихся», - подчеркнул вице-мэр.

«Мы разработали программу, которая на основе данных позволяет оценить, как дети адаптируются и развиваются в условиях обучения полностью на эстонском языке. Первые результаты станут доступны уже к концу учебного года, что поможет нам проанализировать влияние первого этапа перехода и определить дальнейшие шаги», - пояснил Яшин.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду отметил, что для успешного перехода на обучение на эстонском языке необходимо иметь возможность отслеживать прогресс учеников в режиме реального времени и своевременно оказывать им поддержку.