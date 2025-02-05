Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 157 человек, представленных в 2025 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики. Среди награжденных и шахматистка, тренер по шахматам Татьяна Фомина.
Удостоенная государственной награды шахматистка Татьяна Фомина: это стимул двигаться дальше!
Татьяна посвятила шахматам всю жизнь – начала играть в 11 лет, а 26 апреля этого года ей исполнится уже 81 год.
«Это прекрасная точка в моей карьере, которая длится уже 60 лет, - говорит Татьяна Фомина. – Конечно, точка – понятие условное, ведь я еще работаю. Но так приятно и так тепло, что я оказалась в числе награжденных».
За плечами Фоминой удивительная карьера: чемпионка Эстонии, серебряная призерка чемпионата СССР среди девушек, множество титулов, завоеванных в сениорской категории: серебряные и бронзовые медали чемпионатов европы и мира.
«Знаете, я никогда не считала, - смеется Татьяна Фомина. – Шахматы – это моя жизнь, моя работа, мои стремления – все связано именно с ними».
Татьяна Фомина до сих пор работает – на протяжении последних 30 лет она обучает игре в шахматы детвору в Мустамяэском доме творчества и считает свою работу крайне важной.
«Мы не клуб, мы не проводим отсев, к нам может прийти совершенно любой ребенок, - говорит Татьяна. – Мне неважно, будет он международным чемпионом или нет, мне важно, чтобы дети всесторонне развивались! Знаете, как приятно, когда мои ученики оканчивают школу с медалями! Это моя главная награда и я рада, что среди медалистов очень много моих учеников».
Уходить на пенсию шахматистка и тренер не собирается: государственная награда дала огромную мотивацию двигаться дальше.
«Я так рада! – признается Татьяна Фомина. – Это такое признание, такой стимул двигаться дальше!»
Президент Эстонии наградил орденами ряд спортивных деятелей
В этом году в преддверии Дня независимости государственные награды Эстонской Республики получат 157 человек, среди которых многие представители спорта.
Среди награжденных – руководитель Паливереского центра туризма и спортивного оздоровления Мати Каллеметс, шахматистка и преподаватель шахмат Татьяна Фомина, тренер по баскетболу Яанус Левкой и популяризатор эстонского хоккея Раунo Паррас.
Также награды удостоены многолетний организатор и хранитель спортивной жизни на Хийумаа Лембит Саур, марафонец и популяризатор спорта в Ида-Вирумаа Энн Селлик, который по-прежнему удерживает национальные рекорды на дистанциях 5000 и 10 000 метров, а также основатель центра здоровья и спорта в Йыулумяэ Энн Тасалайн.
Среди журналистов, освещавших спорт, награды получили историк спорта Тийт Ляэне, спортивный журналист и организатор спортивной жизни в Рапламаа Донатас Нармон, журналистка ETV и популяризатор детского и юношеского спорта Ану Сяэритс и журналист радиостанции Kuku Тимо Тарве.