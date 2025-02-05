Удостоенная государственной награды шахматистка Татьяна Фомина: это стимул двигаться дальше!

Татьяна посвятила шахматам всю жизнь – начала играть в 11 лет, а 26 апреля этого года ей исполнится уже 81 год.

«Это прекрасная точка в моей карьере, которая длится уже 60 лет, - говорит Татьяна Фомина. – Конечно, точка – понятие условное, ведь я еще работаю. Но так приятно и так тепло, что я оказалась в числе награжденных».

За плечами Фоминой удивительная карьера: чемпионка Эстонии, серебряная призерка чемпионата СССР среди девушек, множество титулов, завоеванных в сениорской категории: серебряные и бронзовые медали чемпионатов европы и мира.

«Знаете, я никогда не считала, - смеется Татьяна Фомина. – Шахматы – это моя жизнь, моя работа, мои стремления – все связано именно с ними».

Татьяна Фомина до сих пор работает – на протяжении последних 30 лет она обучает игре в шахматы детвору в Мустамяэском доме творчества и считает свою работу крайне важной.

«Мы не клуб, мы не проводим отсев, к нам может прийти совершенно любой ребенок, - говорит Татьяна. – Мне неважно, будет он международным чемпионом или нет, мне важно, чтобы дети всесторонне развивались! Знаете, как приятно, когда мои ученики оканчивают школу с медалями! Это моя главная награда и я рада, что среди медалистов очень много моих учеников».

Уходить на пенсию шахматистка и тренер не собирается: государственная награда дала огромную мотивацию двигаться дальше.