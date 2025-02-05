Фото и видео Сергей Метлев: я думал, что людям моего возраста не дают таких наград!

Сергей Метлев предположил, что государственная награда связана с его журналистской деятельностью в Postimees. «Если это связано с моей работой в Postimees, то это также признание заслуг всех моих замечательных коллег, которые вместе со мной создают свободную, прозападную русскоязычную журналистику в Эстонии», - заявил он.

«Это самая большая честь, которую Эстонская Республика может оказать гражданину. Мне 33 года, и я до сих пор думал, что в таком возрасте люди не получают таких наград, - с улыбкой сказал Метлев. - Это просто лишает меня дара речи, я благодарен и очень надеюсь, что смогу и впредь быть полезным Эстонской Республике, эстонскому народу».

Когда главного редактора изданий Postimees на русском языке спросили, что тревожит его душу, он отметил, что, поскольку мы живем в непростое время, он хотел бы, чтобы больше внимания уделялось тому, что нас объединяет, тому, что мы можем сделать вместе.

«Второе, что заставляет меня беспокоиться - как сделать, чтобы граждане Эстонии, родным языком которых является русский, действительно ощущали связь со страной: хотели работать здесь, говорили по-эстонски и чувствовали себя хорошо», - добавил он.

Метлев сказал, что он оптимист и когда его что-то раздражает, его первым побуждением является действие и высказывание своего мнения, а не просто пристальное наблюдение. Также он рассказал, что последние десять лет работал помощником полицейского, но эта работа подошла к концу.

«Радость появляется, когда ты чувствуешь, что находишься в правильном месте. Чувствуешь, что ты не бессилен. Чувствуешь, что благодаря своей работе ты можешь быть услышан. Это очень важно для человека, который трудится во благо общества. И если президент Эстонкой Республики это заметил, я получил небольшое подтверждение того, что двигаюсь в правильном направлении или просто делаю свою работу хорошо», - подчеркнул он.

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