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Фото и видео Сергей Метлев: я думал, что людям моего возраста не дают таких наград!

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Одним из представленных в 2025 году к государственным наградам, которые президент традиционно вручает перед Днем независимости Эстонии, стал главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев. Для него это признание стало большой неожиданностью.

Сергей Метлев предположил, что государственная награда связана с его журналистской деятельностью в Postimees. «Если это связано с моей работой в Postimees, то это также признание заслуг всех моих замечательных коллег, которые вместе со мной создают свободную, прозападную русскоязычную журналистику в Эстонии», - заявил он.

«Это самая большая честь, которую Эстонская Республика может оказать гражданину. Мне 33 года, и я до сих пор думал, что в таком возрасте люди не получают таких наград, - с улыбкой сказал Метлев. - Это просто лишает меня дара речи, я благодарен и очень надеюсь, что смогу и впредь быть полезным Эстонской Республике, эстонскому народу».

Когда главного редактора изданий Postimees на русском языке спросили, что тревожит его душу, он отметил, что, поскольку мы живем в непростое время, он хотел бы, чтобы больше внимания уделялось тому, что нас объединяет, тому, что мы можем сделать вместе.

«Второе, что заставляет меня беспокоиться - как сделать, чтобы граждане Эстонии, родным языком которых является русский, действительно ощущали связь со страной: хотели работать здесь, говорили по-эстонски и чувствовали себя хорошо», - добавил он.

Метлев сказал, что он оптимист и когда его что-то раздражает, его первым побуждением является действие и высказывание своего мнения, а не просто пристальное наблюдение. Также он рассказал, что последние десять лет работал помощником полицейского, но эта работа подошла к концу.

«Радость появляется, когда ты чувствуешь, что находишься в правильном месте. Чувствуешь, что ты не бессилен. Чувствуешь, что благодаря своей работе ты можешь быть услышан. Это очень важно для человека, который трудится во благо общества. И если президент Эстонкой Республики это заметил, я получил небольшое подтверждение того, что двигаюсь в правильном направлении или просто делаю свою работу хорошо», - подчеркнул он.

Подробнее смотрите в видео!

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