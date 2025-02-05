В связи с переходом на эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа с января по август этого года надбавку к зарплате получат 1379 учителей и вспомогательных специалистов, а также руководство школ. Общая сумма поддержки составит 10,77 миллиона евро.
Стало известно, какую надбавку к зарплате будут получать учителя в Ида-Вирумаа
Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что надбавка к зарплате учителей в Ида-Вирумаа дала хорошие результаты. «В школы приходят новые учителя, и это позволит нам предложить качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа», - сказала она.
По состоянию на 1 сентября 2023 года в Ида-Вирумаа приступили к работе более 500 учителей, из которых почти 330 пришли прошлым летом. Средняя зарплата учителей в регионе составляет более 2600 евро.
Все восемь самоуправлений Ида-Вирумаа, два собственника частных школ и 14 государственных школ подали заявки на получение надбавки к заработной плате учителей.
При подаче заявки на получение субсидии учителя должны были предоставить подробную информацию, в том числе документы, подтверждающие знание эстонского языка, а вспомогательные специалисты - документы, подтверждающие их языковые навыки и квалификацию. Для тех, кто получил надбавку в прошлом году, необходимо было представить только информацию об изменении объема работы, в форму заявки уже были внесены данные, полученными в предыдущем раунде.
Цель доплаты - обеспечить качественное преподавание эстонского языка в условиях перехода на обучение на эстонском языке по всей стране, избежать выгорания учителей и дать возможность нанять необходимых дополнительных преподавателей.
Право на получение надбавки к зарплате имели органы местного самоуправления Ида-Вирумаа и частно-правовые юридические лица, управляющие образовательными учреждениями в Ида-Вирумаа, а также образовательные учреждения, находящиеся в ведении государства в Ида-Вирумаа.
Размер надбавки к зарплате составляет 546 евро в месяц для воспитателя в дошкольном учреждении; 910 евро в месяц для учителя в общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении; 910 евро в месяц для опорного специалиста - учителя по особым потребностям, логопеда, школьного психолога, социального педагога - в дошкольном учреждении, общеобразовательной школе и профессиональном учебном заведении.
Надбавка выплачивается учителю, который преподает на эстонском языке, соответствует требованиям к знанию эстонского языка, предъявляемым к должности, и имеет высшее образование. Требование преподавать на эстонском языке не распространяется на преподавателей иностранных языков. Требование о наличии высшего образования не распространяется на учителя, который признан соответствующим квалификационным требованиям к учителю начального и среднего образования или профессиональному учителю, установленным в профессиональных стандартах.
Кроме того, предоставляется поддержка для улучшения управления учебным заведением. Размер пособия составляет 27 евро на ребенка в случае дошкольного учебного учреждения и 45 евро на ученика в календарный год в случае общеобразовательной школы и профессионального училища.
Подача заявлений на получение надбавки и ее выплата будет продолжена и в будущем.