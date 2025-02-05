Стало известно, какую надбавку к зарплате будут получать учителя в Ида-Вирумаа

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что надбавка к зарплате учителей в Ида-Вирумаа дала хорошие результаты. «В школы приходят новые учителя, и это позволит нам предложить качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа», - сказала она.

По состоянию на 1 сентября 2023 года в Ида-Вирумаа приступили к работе более 500 учителей, из которых почти 330 пришли прошлым летом. Средняя зарплата учителей в регионе составляет более 2600 евро.

Все восемь самоуправлений Ида-Вирумаа, два собственника частных школ и 14 государственных школ подали заявки на получение надбавки к заработной плате учителей.

При подаче заявки на получение субсидии учителя должны были предоставить подробную информацию, в том числе документы, подтверждающие знание эстонского языка, а вспомогательные специалисты - документы, подтверждающие их языковые навыки и квалификацию. Для тех, кто получил надбавку в прошлом году, необходимо было представить только информацию об изменении объема работы, в форму заявки уже были внесены данные, полученными в предыдущем раунде.

Цель доплаты - обеспечить качественное преподавание эстонского языка в условиях перехода на обучение на эстонском языке по всей стране, избежать выгорания учителей и дать возможность нанять необходимых дополнительных преподавателей.