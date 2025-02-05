«Ему надоела Вяльбе с ее все более безумными теориями» - норвежский журналист высказался об отъезде российского лыжника в Европу

Как сообщается, он полетел на свои средства и спонсорскую помощь. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что эта поездка была согласована с государственными и спортивными организациями.

Однако у многих европейцев это вызвало недоумение. Так, журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал решение Большунова.

«Я был очень удивлен, узнав, что Большунов уехал из России в Западную Европу. Сначала я подумал, что ему нужно вдохновение после трех долгих лет отсутствия в международном лыжном спорте. Но моя главная версия заключается в том, что ему надоели Россия и, прежде всего, Вяльбе с её всё более и более безумными теориями», - прокомментировал журналист и добавил:

«Большунов надеется вернуться на международные соревнования к Олимпийским играм следующего года. Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии, не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то ещё из федерации. Она говорит, что одобряет это. На самом деле это не так. Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе».