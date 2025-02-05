Лыжник Андерс Веэрпалу сегодня вышел в четвертьфинал классического спринта на чемпионате мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который проходит в Шильпарио (Италия). В общем зачете он занял 28-е место.
Пробившийся в четвертьфинал чемпионата мира Андерс Веэрпалу: в какой-то момент оказался на спине
«Я доволен предварительным заездом. Чувствовал себя хорошо. Были несколько небольших ошибок, но в целом все получилось довольно неплохо», – рассказал Андерс Веэрпалу, занявший 25-е место в квалификации.
«В четвертьфинале я планировал держаться за спинами более сильных соперников и ехать в их воздушном коридоре столько, сколько возможно. Надеялся продержаться за ними до конца подъема и затем на спуске побороться за более высокую позицию. Но, к сожалению, на вершине подъема в повороте началась борьба за позицию с немцем. Я оказался на обледенелом участке внутреннего виража, потерял равновесие и в какой-то момент оказался лежащим на спине», – рассказал Андерс Веэрпалу об этом неудачном заезде.
«На этот раз, к сожалению, так получилось, но я доволен, что предварительный заезд прошел довольно хорошо. Лидеры финишировали не слишком далеко, и теперь можно двигаться только вперед», – подытожил Веэрпалу.