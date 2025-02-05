Глава службы по организации выборов: электронное голосование надежно от начальной до конечной фазы

По словам руководителя Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ , возможность атак, о которых говорит ведущий исследователь, была обнаружена с самого начала. «Все операции электронного голосования каждый раз проверяются аудиторами информационных систем, имеющими международный профессиональный сертификат», - сказал Койтмяэ.

Ссылаясь на исследовательскую работу Тарво Трейера и Кристьяна Дюйны, Самосон пишет, что на этапе обработки электронных голосов, где действительные электронные голоса отделяются от голосов, аннулированных повторным и бумажным голосованием, и анонимизируются, для подсчета могут быть поданы совершенно новые бюллетени, и не создано никакого программного обеспечения, позволяющего аудиторам проверить эту замену. По словам Койтмяэ, Самосон не упоминает, что аудиторы раньше проверяли это вручную, а на выборах в Европарламент в 2024 году уже использовалось специальное аудиторское приложение.