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Глава службы по организации выборов: электронное голосование надежно от начальной до конечной фазы

Перевод: Павел Соболев
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Глава службы по организации выборов Арне Койтмяэ.
Глава службы по организации выборов Арне Койтмяэ. Фото: Sander Ilvest

Аго Самосон, ведущий научный сотрудник Таллиннского технического университета, написал в статье в жанре мнения в Postimees, ссылаясь на исследования университета, что на одном этапе обработки электронных голосов можно добавить для подсчета совершенно новые бюллетени, которые вообще не извлекаются из урны для голосования.

По словам руководителя Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ, возможность атак, о которых говорит ведущий исследователь, была обнаружена с самого начала. «Все операции электронного голосования каждый раз проверяются аудиторами информационных систем, имеющими международный профессиональный сертификат», - сказал Койтмяэ.

Ссылаясь на исследовательскую работу Тарво Трейера и Кристьяна Дюйны, Самосон пишет, что на этапе обработки электронных голосов, где действительные электронные голоса отделяются от голосов, аннулированных повторным и бумажным голосованием, и анонимизируются, для подсчета могут быть поданы совершенно новые бюллетени, и не создано никакого программного обеспечения, позволяющего аудиторам проверить эту замену. По словам Койтмяэ, Самосон не упоминает, что аудиторы раньше проверяли это вручную, а на выборах в Европарламент в 2024 году уже использовалось специальное аудиторское приложение.

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