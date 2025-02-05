Аго Самосон, ведущий научный сотрудник Таллиннского технического университета, написал в статье в жанре мнения в Postimees, ссылаясь на исследования университета, что на одном этапе обработки электронных голосов можно добавить для подсчета совершенно новые бюллетени, которые вообще не извлекаются из урны для голосования.
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Глава службы по организации выборов: электронное голосование надежно от начальной до конечной фазы
По словам руководителя Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ, возможность атак, о которых говорит ведущий исследователь, была обнаружена с самого начала. «Все операции электронного голосования каждый раз проверяются аудиторами информационных систем, имеющими международный профессиональный сертификат», - сказал Койтмяэ.